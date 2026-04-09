日本人は休むことに抵抗を感じがちだ。そのような人は、自分自身を労わる「セルフコンパッション」を知らないのかもしれない。休みへの罪悪感を減らし、仕事のパフォーマンスを上げる、その実践方法とは？※本稿は、スタンフォード大学認定コンパッションアンバサダーの鈴木亜佐子『スタンフォード式 最高の休み方』（すばる舎）の一部を抜粋・編集したものです。

まずは休むことの

罪悪感を克服することから

「休むべきだと頭ではわかっているけれど、罪悪感が消えない」――そんな感情を抱えている人は多いでしょう。

日本社会では、特に「働き続けること」が美徳とされ、休むことに対してネガティブな感情を抱きがちです。その結果、多くの人が「休むこと＝怠けること」という誤った認識を持ち、無理をして働き続けてしまう傾向があります。

ここで役立つのが、「セルフコンパッション（自己への思いやり）」という考え方です。このスキルを身につけることで、休むことへの不安や焦りを軽減し、休息を「自己投資」として前向きに捉え直すことができます。

セルフコンパッションは、心理学者クリスティン・ネフ博士によって提唱された概念で、自分自身にやさしさと思いやりを持つことを指します（注1）。これには、働きすぎなどによるプレゼンティーズム（編集部注／心身の不調を抱えたまま出勤し、生産性が低下した状態）やバーンアウト（編集部注／燃え尽き症候群）を防ぎ、自分の能力を最大限に引き出すための鍵が隠されています。

（注1）クリスティン・ネフ著、石村郁夫、樫村正美、岸本早苗、浅田仁子訳『セルフ・コンパッション［新訳版］』金剛出版、2021年

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