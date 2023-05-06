大谷翔平、イチロー氏に並ぶ43試合連続出塁 日本人最長…第1打席でいきなり達成
ブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打出場
【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間9日・トロント）
ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・投手」で先発出場した。初回の第1打席で四球を選び、昨年から続く連続出塁記録を43試合とし、2009年のイチロー氏（マリナーズ）が樹立した日本選手記録に並んだ。
大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から出塁記録を継続している。今季序盤戦はなかなかヒットが生まれなかったが、しっかりと四球を選んで記録を更新していた。大谷自身の過去の最長記録は36試合だった。
前日の同カードでは初回に四球を選び、42試合に更新。イチロー氏の記録にあと「1」としていた。リアル二刀流で出場したブルージェイズ3連戦の最終日、第1打席はいきなり3ボールとなった。1球ストライクを挟み、5球目が高めに外れて悠々と四球を選んだ。これでイチロー氏の記録に並んだ。
連続試合出塁のメジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合。ドジャース＆ナ・リーグ記録は1954年デューク・スナイダーの58試合となっている。（Full-Count編集部）