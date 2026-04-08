元ウェザーニュースキャスター・内田侑希、出産を報告「頼もしいルーキーが」
元ウェザーニュースキャスターの内田侑希（30）が8日、自身のXを更新。出産を報告した。
【写真】ちっちゃい手！出産を報告した元ウェザーニュースキャスター・内田侑希の投稿
内田は「このたび無事に出産し、我が家に頼もしいルーキーが加わりました いつか一緒に球場で応援できる日を楽しみに、日々の育成に励んでいきます」と報告。「今後は様子を見ながら、復帰していく予定です」と伝えた。
続けて「引き続き温かく見守っていただけると嬉しいです どうぞよろしくお願いいたします！」と結んだ。写真では小さな赤ちゃんの写真を公開した。
内田は1995年12月8日生まれ。福岡県出身。高校生の時に、ニュージーランドに1年間の留学経験がある。上智大学総合グローバル学部総合グローバル学科に入学。アジア地域研究を学び、在学中は4年間、ボランティア団体「本当のガーナチョコレートを作るプロジェクト」に所属、日本とガーナを拠点に活動。2017年11月、ミスソフィアコンテストに出場し、ミスソフィア（ミス上智）に輝く。
2020年1月、民間気象情報会社ウェザーニューズの「ウェザーニュースLiVEキャスターオーディション」に応募し合格。同年4月から、キャスターとしてのキャリアをスタート。2023年3月末、ウェザーニュースLiVEを卒業し退職。同年4月から、新宿文化服装学院で服飾研究を学び、2024年3月に卒業した。
【写真】ちっちゃい手！出産を報告した元ウェザーニュースキャスター・内田侑希の投稿
内田は「このたび無事に出産し、我が家に頼もしいルーキーが加わりました いつか一緒に球場で応援できる日を楽しみに、日々の育成に励んでいきます」と報告。「今後は様子を見ながら、復帰していく予定です」と伝えた。
続けて「引き続き温かく見守っていただけると嬉しいです どうぞよろしくお願いいたします！」と結んだ。写真では小さな赤ちゃんの写真を公開した。
2020年1月、民間気象情報会社ウェザーニューズの「ウェザーニュースLiVEキャスターオーディション」に応募し合格。同年4月から、キャスターとしてのキャリアをスタート。2023年3月末、ウェザーニュースLiVEを卒業し退職。同年4月から、新宿文化服装学院で服飾研究を学び、2024年3月に卒業した。