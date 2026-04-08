芥川賞作家の松永K三蔵が紹介！昭和世代から活躍する小説家　『ベッドタイムアイズ』など作品解説も

芥川賞作家の松永K三蔵（以下、松永）が、ラジオ関西の番組『Clip』にてピンチヒッターとしてパーソナリティーを担当。ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとともに、2時間45分にわたる生放送を進行しました。

サマンサ・アナンサと松永Ｋ三蔵

普段は阪田マリンが昭和を紹介しているコーナーでは、松永なりの解説とともに昭和に活躍した小説家と作品を紹介しました。

最初に紹介したのは、山田詠美『ベッドタイムアイズ』。同氏は、昨年も新作を発表するなど現役で活躍しているほか、芥川賞の選考委員を務めています。松永によると、芥川賞選考の選評が非常におもしろいそうです。

デビュー作である『ベッドタイムアイズ』はセンセーショナルな作品で、米軍基地を脱走したアメリカ兵と2人の女性の三角関係を描いており、松永は「性愛の描写や熱っぽさは、山田詠美ならでは」と語りました。



サマンサは、タイトルを直訳すると「寝る時間帯の目」となるところに着目し、「このタイトルだけでもね……」と食いついていました。この作品は、後に、樋口可南子主演で映画化されていることでも知られます。

次に紹介したのは、村上龍『コインロッカー・ベイビーズ』。昭和の時代にニュースとなった「コインロッカー乳児遺棄事件」を題材にしており、「村上龍の名作中の名作」と紹介しました。同氏も現役で活躍中で、テレビ番組でのホスト役などでも知られています。

松永いわく、「この衝撃的な作品は決して古さを感じさせず、若い人にも読みごたえのある作品」とのこと。

物語は、コインロッカーに遺棄された2人の赤ちゃんを軸に進みます。やがて、1人が実の母親を探しに東京に出ていくと、それを追うようにもう1人も上京。美少女との出会いなどがありながら物語は進行していきます。



「昭和のバブル時代の消費社会のなかで2人が格闘していき、社会に対する爆発的な恨みや衝動、そしてそのエネルギーがすごい」と、松永。同氏のデビュー作『限りなく透明に近いブルー』と同様に、「昭和のエネルギッシュな力を強く感じさせる作品のひとつ」と紹介しました。

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同作は、純文学の新人三賞のひとつとされる「野間文芸新人賞」受賞作品。なかでも、「この作品は新人賞離れしてるとんでもない作品」だといいます（純文学の新人三賞は、「芥川賞」「三島由紀夫賞」「野間文芸新人賞」）。

最後に紹介したのは、吉行淳之介『驟雨（しゅうう）』。松永が「昭和を彩る小説家・作家の原点なのでは」と評する作家のひとりだそうです。吉行氏は、小説家の父・吉行エイスケと美容師の母・吉行あぐりのもとに生まれ、妹は俳優として知られる吉行和子です。なお、母・あぐりは1997年のNHK連続テレビ小説のモデルとなり、大きな話題を呼びました。

吉行氏の作風は、「娼婦の世界や都会の淫靡な感じなど湿っぽい世界を、ドライな文体でクールにかっこよく表現している」そうで、「この作品（『驟雨』）には、昭和の都会性とエロスの原点がある」と、松永。同作は芥川賞を受賞しており、サラリーマンのドライな男性が娼婦と馴染みになりながらも、嫉妬心などの機微が描かれているほか、ダークな表現方法が魅力的なのだそうです。

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サマンサは、「時代背景や風潮もあるけど、なんで昭和はあんなにエロいの？」とコメント。「たとえば、映画館に行くだけでもエロスを感じた」と振り返りました。



※ラジオ関西「Clip木曜日」2026年3月19日放送回より