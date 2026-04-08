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YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【荒天】4月10日中心に低気圧で荒れた天気に 大雨のおそれも」を公開した。気象予報士の松浦悠真氏が、4月10日を中心に発達する低気圧の影響で、全国的に「春の嵐」となる見込みについて詳細に解説した。



動画ではまず予想天気図を用い、9日に大陸付近で発生した低気圧が発達しながら日本海を進む「日本海低気圧」となると説明。この低気圧に向かって相当温位330Kという強い暖湿流が流れ込むため、10日の午前中に西日本、午後には東日本へと広がる見込みを示した。



続いて、下層ジェットと呼ばれる強い風の影響で積乱雲が発達しやすくなり、大気の状態が不安定になると指摘。特に低気圧に近い北海道などでは、「暴風となる恐れがあります」と警戒を促した。



雨の降り方については、9日夜から西日本の日本海側を中心に降り始め、10日の午前中は西日本、午後には東海地方や東北地方へと活発な雨雲が移ると予測。南寄りの風が山にぶつかる地域で雨量が多くなり、東日本や西日本を中心に多いところで100ミリを超え、場合によっては「150ミリ近く降るところも出てきそうです」と分析した。一方、関東などの内陸部では日本アルプスを越える風が下降気流となるため雨量は増えないものの、関東南部の沿岸部や、11日から12日にかけての北海道では荒天が予想されるという。



最後に松浦氏は、現状の早期注意情報で警報級の大雨の可能性が高くない地域でも「場合によってはこれ警報級の可能性もある」として、最新の気象情報に注意するよう促した。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに対する十分な警戒が必要である。