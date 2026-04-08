7回にABSで三振からボール判定に…その後に右中間二塁打を放った

【MLB】ドジャース 4ー1 Bジェイズ（日本時間8日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は7日（日本時間8日）、本拠地のドジャース戦で「5番・三塁」で先発出場し、4打数1安打で打率.262となった。山本由伸投手との日本人対決では7回に右中間二塁打を放つなど3打数1安打。チームは6連敗を喫した。

1-3で迎えた7回先頭。1ボール2ストライクから、山本の外角へ逃げるスライダーがストライクに。見逃し三振となったが、球審へABSチャレンジシステムを要求。判定は覆ってボールとなり、7球目を右中間へ打ち返した。

メジャー移籍後初の二塁打。岡本の選球眼を称えたのがロバーツ監督だった。

「（山本を）7回まで投げさせたかったが、オカモトが素晴らしい仕事をした。判定通りなら三振だったところを。結果として二塁打とバント安打を許す形になってしまった」

山本との対戦では2回に二飛。5回は左飛に打ち取られていた。好判断から一矢報いる二塁打を放った29歳を、敵将も称えていた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）