バンダイは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「プレミアムカードダスコレクション〜機動戦士Gundam GQuuuuuuX〜」(3,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。

2026年7月発送予定「プレミアムカードダスコレクション〜機動戦士Gundam GQuuuuuuX〜」(3,300円)

「プレミアムカードダスコレクション〜機動戦士Gundam GQuuuuuuX〜」は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のプレミアムな台紙付きカード冊子。

2025年に発売した「カードダス ガンダム セレクションシリーズ」に未収録の、物語クライマックスのエピソードなどをはじめ、オープニングやエンディングのワンシーンが待望のカードダス化。

全12種のカードはすべてキラキラのプリズムカード。横井画伯のイラストを含む、すべて新規描き起こしのSDイラストを使用している。さらに専用台紙には、最終話に登場したガンダムがA3見開きサイズの超巨大カードダス風デザインで現れる。

○セット内容

カード全12種(プリズム12種)

























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