『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』プリズム仕様のプレミアムカードダスコレクション全12種が登場!
バンダイは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「プレミアムカードダスコレクション〜機動戦士Gundam GQuuuuuuX〜」(3,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「プレミアムカードダスコレクション〜機動戦士Gundam GQuuuuuuX〜」(3,300円)
「プレミアムカードダスコレクション〜機動戦士Gundam GQuuuuuuX〜」は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のプレミアムな台紙付きカード冊子。
2025年に発売した「カードダス ガンダム セレクションシリーズ」に未収録の、物語クライマックスのエピソードなどをはじめ、オープニングやエンディングのワンシーンが待望のカードダス化。
全12種のカードはすべてキラキラのプリズムカード。横井画伯のイラストを含む、すべて新規描き起こしのSDイラストを使用している。さらに専用台紙には、最終話に登場したガンダムがA3見開きサイズの超巨大カードダス風デザインで現れる。
○セット内容
カード全12種(プリズム12種)
(C)創通・サンライズ
2026年7月発送予定「プレミアムカードダスコレクション〜機動戦士Gundam GQuuuuuuX〜」(3,300円)
2025年に発売した「カードダス ガンダム セレクションシリーズ」に未収録の、物語クライマックスのエピソードなどをはじめ、オープニングやエンディングのワンシーンが待望のカードダス化。
全12種のカードはすべてキラキラのプリズムカード。横井画伯のイラストを含む、すべて新規描き起こしのSDイラストを使用している。さらに専用台紙には、最終話に登場したガンダムがA3見開きサイズの超巨大カードダス風デザインで現れる。
○セット内容
カード全12種(プリズム12種)
(C)創通・サンライズ