&TEAM、BTSも出演した世界的チャリティ公演「Global Citizen Live」ヘッドライナーに抜擢

&TEAMが、世界が注目する大規模チャリティ公演「Global Citizen Live」のヘッドライナーに抜擢された。

4月7日、国際市民団体「Global Citizen」は公式サイトを通じて、6月18日に東京国際フォーラムで「Global Citizen Live: Tokyo」を開催すると発表した。

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本公演には、ヘッドライナーを務める&TEAMのほか、日系アメリカ人アーティストのAI（アイ）や千葉雄喜、MCとして俳優クリス・ペプラーが参加する。なお、チケット収益は全額「FIFA Global Citizen教育基金」に寄付される。

（画像＝Global Citizen）

Global Citizenは2008年に設立され、極度の貧困撲滅を目標に活動してきた国際市民団体だ。これまでビヨンセ、コールドプレイ、リアーナ、エド・シーラン、マライア・キャリー、ビリー・アイリッシュ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズなど、世界的なアーティストたちが共に歩んできた。

2021年の「Global Citizen Live」では、BTSが韓国の国宝・崇礼門（スンネムン）を背景に『Permission to Dance』と『Butter』のステージを披露。また、JUNG KOOKは2023年にニューヨークで開催された「Global Citizen Festival 2023」でヘッドライナーを務め、熱狂的な反応を得ている。

&TEAMは、日本初開催となるこの象徴的なステージのヘッドライナーを務めることで、グローバルな存在感を一層高めるものと期待される。異なる個性を持つ9人のメンバーが一つのチームとして世界を繋ぐという意味が込められたグループ名のように、今回のステージは&TEAMが歩んできた方向性とも合致している。

&TEAMは所属事務所YX LABELSを通じて「子どもたちの教育と健康を支援する意義深いステージに参加できて嬉しいです。音楽で多様な世界を繋ぐ力は、&TEAMが大切にしてきた価値であるだけに、今回のステージに立てることを大変光栄に思います」と伝えた。

一方、&TEAMは4月21日に日本3rdミニアルバム『We on Fire』をリリースする。正式リリースに先立ち、4月13日にはタイトル曲のMVと全曲音源が先行公開される。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。