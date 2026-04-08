京都府南丹市で小学6年生の安達結希くんが行方不明になって15日。7日、新たな動きがありました。結希くんの自宅近くの山の中で大規模で集中的な捜索が行われました。その捜索を「news zero」が取材しました。

■進むほど道険しく…夜の現場歩いてみると

京都・南丹市、7日朝早く「news zero」のカメラがとらえたのは、捜索のために集まった警察車両です。

記者「結希くんの自宅近くに規制線が張られました。これから警察による捜索が始まるとみられます」

先月23日に父親が小学校のすぐ近くの駐車場に送り届けたのを最後に行方が分からなくなっている小学6年生の安達結希くん。7日、警察が捜索にやってきたのは、小学校から9キロほど離れた結希くんの自宅付近の山中です。捜索の一部始終から、これまでの捜索とは異なる点が見えてきました。

まずは捜索の規模です。最初に車列が来た以降も、何台もの警察車両が規制線の中に入っていきます。人員もどんどん追加されていました。警察は7日、およそ60人態勢で大規模な捜索をしています。この周辺には…

記者「ペンションのようなものが並んでいます。空き家なのでしょうか。ドアは無施錠のままあいています」

別荘のような建物が多くあり、行方不明が判明した直後にも警察が来ていたといいます。その際、警察に話を聞かれたという近くに住む男性は…

近隣住民「見かけませんでしたかっていうのと、家にある防犯カメラの映像を見せてくださいと。壊れているので映っていませんと。（夜は）もう真っ暗です。街灯があるだけで誰もうろうろしていない」「（Q：普段住んでいる人いない？）普段からここを住まいにしている方は少ない」

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実際に、規制線が外された夜になって現場を歩いてみると…

記者「深い森の中に建物が点在している印象」

道はあるものの、周りは木がうっそうと茂っていました。

記者「道路は舗装されていません。かなりガタガタ。夜ではありますが、人通りはほとんどないですね。先ほどから誰にも会っていません」

先へ進めば進むほど道は険しくなっていました。

■「フェーズ変わった」異なる捜索態勢

人気の少ない自宅付近の山中で7日になって行われた“大規模捜索”。これまで、警察は小学校周辺の山や池の中、そして7日に捜索をしているエリアなど、広い範囲にわたって捜索をしていました。唯一の手がかりは、小学校から3キロほど離れた山の中で見つかった結希くんの通学用リュックサックのみです。

ではなぜ、そのリュックサックが見つかった場所ではなく、自宅付近の山中を集中的に捜索しているのでしょうか。元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之氏は…

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏「（6日までは）1人でどこかに行ってしまった時に事故にあっていないかをつぶす作業をしていたんだろう。（7日の捜索場所は）人数をかけて捜しているっていうことは、それなりの情報があるから（そこで）捜索するんですよね。提供される情報を見て、その確度を見ながら7日みたいなことを進めていくのかなと」

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そして、取材で見えてきた2つめの異なる点は、捜索にあたっている人です。規制線の中に入っていったのは、6日までも捜索を行っていた水色と黄色の服を着た警察官だけでなく、スーツ姿の人など、今までとは違う態勢であることが分かります。これが意味することとは。

元神奈川県警捜査1課長・鳴海達之氏「今まで機動隊だけでやっていた捜索の中に、7日は鑑識の車も出入りしていましたし、捜査員が乗った捜査用車両も出入りしていた。ちょっとフェーズが変わったという見方ができると思う。第三者の関与があるんじゃないかという考えを持っている時には、事件を視野に入れた捜査を進めていく」

フェーズが変わったという警察による捜索と捜査。午後も範囲を広げて行われましたが、開始からおよそ10時間たった午後5時前に規制線は解除されました。警察は「発表できるものはない」としています。

■学校側、欠席連絡「勘違い」

半月たっても分からない結希くんの消息。結希くんを知る人は…

結希くんを知る人「人懐っこい子だなって。本当に一日も早く帰ってきてほしい」

行方不明となった先月23日、結希くんに何があったのか。午前8時ごろ、結希くんは父親の車で小学校近くまで送り届けられました。学校側は、午前8時半ごろに結希くんが登校していないことを確認していましたが、保護者へ連絡をしたのはおよそ3時間後。このとき初めて結希くんが行方不明であることが判明しました。

そして、新たに分かったのは、連絡までに時間があいたことについての学校側の主張です。学校側は「翌24日の欠席連絡を23日のことと勘違いしていた」などと説明しているということです。学校側は不手際があったとして陳謝したといいますが、この時点で、結希くんが翌日の24日に欠席するという連絡が来ていたということになります。

そして、結希くんの行方については、結希くんが父親に車で送られた時間帯に近くにいた保護者は「駐車場の方から学校と逆方向に歩く児童は見ていない」と話しています。同じ時間に登校していた同学年の児童も…

結希くんと同学年の児童「自分は行ってたけど、結希くんの姿は一回も見ていない。見てた可能性もあるかもだけど、自分は見ていません」

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警察などによりますと、学校側の防犯カメラにも姿は映っておらず、教員や学校の保護者からの目撃情報もないといいます。さらに電車やバスの乗車記録もなく、これまでに市内の防犯カメラで結希くんの姿は確認できていないということです。

南丹市消防団・野中大樹団長「今回、小学校に送って、そのあとの足取りが分からない。目撃情報もなく、そういう捜索自体、私は経験がない」

警察はこれまでに結希くんの捜索にのべ700人ほどを投入し、情報提供は260件以上寄せられているといいます。

結希くんが通う小学校では8日に始業式を迎えます。学校は当面、スクールカウンセラーが対応する時間を増やすことや登下校時の見守りを強化していくということです。

【情報提供先】京都府警 南丹署 0771-62-0110

（4月7日放送『news zero』より）