7日午後、神奈川県川崎市のJFEスチール東日本製鉄所で高さ40メートルほどの足場が崩れ、男性作業員5人が転落しました。5人のうち、3人が意識不明で搬送され、1人の行方が分からなくなっています。

警察や消防などによりますと、午後4時半ごろ、川崎区扇島にある「JFEスチール東日本製鉄所京浜地区」で作業員の男性から「40メートル級の足場が崩れ複数の人が落下した」などと119番通報がありました。

現場では、船の荷物を移動するクレーンを解体する作業が行われていて、作業していた10代から40代の男性5人が転落したということです。

クレーンの高さは地上30メートルほどだったとみられ、クレーンの先にあったおよそ500トンの重りが落下し、その拍子で足場が崩落したということです。

転落した作業員のうち、4人が地上で発見され、うち3人が意識不明の重体、もう1人もケガをしていずれも病院に搬送されています。

まだ1人の行方が分かっておらず、敷地に隣接した海に転落した可能性もあるということで、消防などが救助活動を急ぐとともに、警察が業務上過失傷害の疑いも視野に現場の状況を詳しく調べています。