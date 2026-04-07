平手友梨奈、TVアニメ『マリッジトキシン』OP主題歌「Kill or Kiss」MV公開
平手友梨奈の新曲「Kill or Kiss」が4月7日に配信スタート。MVも公開となった。
■平手友梨奈が迫力のアクションシーンに挑んだMV
公開されたMVでは、平手友梨奈が迫力のあるアクションに挑んでおり、監督は池田一真が担当。アクションとともに、平手の表情にも注目だ。
「Kill or Kiss」は、4月7日より放送開始となるTVアニメ『マリッジトキシン』オープニング主題歌。鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバーだ。甘さと毒が交錯する衝動をクールに描く、中毒性のあるサウンドが魅力の一曲。トラックのプロデュースは、アリアナ・グランデやリアーナ、ビヨンセなどの楽曲も手掛けるFred Ballが担当している。
(C)静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会
■池田一真監督 コメント
感情をむき出しにした野獣のような凄みと、冷徹で毒のように無慈悲で無感情に見える2面生のあるキャラクターでヴィランを描きました。
迫力あるアクションも見せ場ですが、主人公の内面を炙り出すような繊細な表情に注目して楽しんでもらえればと思います。
■リリース情報
2026.04.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Kill or Kiss」
2026.06.03 ON SALE
ALBUM『無表情な表情』
■関連リンク
番組サイト
marriagetoxin-anime.com
平手友梨奈 OFFICIAL SITE
https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/yurinahirate/
■【画像】「Kill or Kiss」MVシーン
■【画像】平手友梨奈アーティスト写真