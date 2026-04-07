平手友梨奈、TVアニメ『マリッジトキシン』OP主題歌「Kill or Kiss」MV公開

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平手友梨奈の新曲「Kill or Kiss」が4月7日に配信スタート。MVも公開となった。

■平手友梨奈が迫力のアクションシーンに挑んだMV

公開されたMVでは、平手友梨奈が迫力のあるアクションに挑んでおり、監督は池田一真が担当。アクションとともに、平手の表情にも注目だ。

「Kill or Kiss」は、4月7日より放送開始となるTVアニメ『マリッジトキシン』オープニング主題歌。鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバーだ。甘さと毒が交錯する衝動をクールに描く、中毒性のあるサウンドが魅力の一曲。トラックのプロデュースは、アリアナ・グランデやリアーナ、ビヨンセなどの楽曲も手掛けるFred Ballが担当している。

(C)静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会

■池田一真監督 コメント