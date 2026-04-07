上方漫才大賞が７日、大阪・森ノ宮のクールジャパンパーク大阪ＷＷホールで開催され、奨励賞に「金属バット」が輝いた。

ラストの５番手で「大阪交通安全かるた」のネタを披露して、４８２点をマーク。２番手の「たくろう」の４４２点を上回った。昨年の「Ｍ―１グランプリ」王者・たくろうは、赤木裕がワケも分からずに父親の喪主を務めるネタで、きむらバンドとともに「１００点の出来」と振り返り、会場のウケも抜群だったが、アウトロー漫才のコンビが悲願の戴冠となった。

勝利が決まった瞬間、ツッコミの友保隼平は「やっぱり大阪ですワ！」と東京進出を果たした「たくろう」を当てこするかのような勝ちどきを上げた。ボケの小林圭輔は「皆様に感謝を返せるように、この賞金を使いたいと思います」と、賞金１５０万円の目録を握りしめた。

トップバッターのツートライブは「初詣」のネタで３９７点。３番手のカベポスターは「スナックのママ」のネタで３９８点。浜田順平は「（新人賞受賞の）ぐろうと同点くらいやね。面目は保たれた」とポツリ。４番手の天才ピアニストは「精肉店」のネタで４０９点だった。