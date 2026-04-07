阪神・才木浩人投手

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◇プロ野球セ・リーグ　阪神−ヤクルト(7日、甲子園球場)

阪神の才木浩人投手が8回までにセ・リーグ記録に並ぶ16奪三振を記録しました。

150キロを超えるストレートや鋭いフォークを武器にヤクルト打線を翻弄。5回までに2桁10奪三振を記録し、5者連続三振も2度記録します。7回までに15個の奪三振を積み上げると、8回はサンタナ選手をアウトコースのストレートで4打席連続三振。セ・リーグ記録に並ぶ16奪三振となりました。

ここまで8回105球を投げて、3失点の快投。チームは7−3とリードしています。

▽両リーグの1試合奪三振記録
セ　16　金田　正一（巨）ʼ67. 6 . 7　対大洋
　　16　江夏　　豊（神）ʼ68. 8 . 8　対中日
　　16　外木場義郎（広）ʼ68. 9 .14　対大洋
　　16　伊藤　智仁（ヤ）ʼ93. 6 . 9　対巨人
　　16　今中　慎二（中）ʼ93. 7 . 6　対ヤクルト
　　16　山田　　勉（ヤ）ʼ93. 9 .10　対広島
　　16　桑田　真澄（巨）ʼ94. 8 .13　対阪神
　　16　野口　茂樹（中）ʼ01. 5 .24　対阪神
パ　19　野田　浩司（オ）ʼ95. 4 .21　対ロッテ
　　19　佐々木朗希（ロ）ʼ22. 4 .10　対オリックス