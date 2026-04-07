◇プロ野球セ・リーグ 阪神−ヤクルト(7日、甲子園球場)

阪神の才木浩人投手が8回までにセ・リーグ記録に並ぶ16奪三振を記録しました。

150キロを超えるストレートや鋭いフォークを武器にヤクルト打線を翻弄。5回までに2桁10奪三振を記録し、5者連続三振も2度記録します。7回までに15個の奪三振を積み上げると、8回はサンタナ選手をアウトコースのストレートで4打席連続三振。セ・リーグ記録に並ぶ16奪三振となりました。

ここまで8回105球を投げて、3失点の快投。チームは7−3とリードしています。

▽両リーグの1試合奪三振記録セ 16 金田 正一（巨）ʼ67. 6 . 7 対大洋16 江夏 豊（神）ʼ68. 8 . 8 対中日16 外木場義郎（広）ʼ68. 9 .14 対大洋16 伊藤 智仁（ヤ）ʼ93. 6 . 9 対巨人16 今中 慎二（中）ʼ93. 7 . 6 対ヤクルト16 山田 勉（ヤ）ʼ93. 9 .10 対広島16 桑田 真澄（巨）ʼ94. 8 .13 対阪神16 野口 茂樹（中）ʼ01. 5 .24 対阪神パ 19 野田 浩司（オ）ʼ95. 4 .21 対ロッテ19 佐々木朗希（ロ）ʼ22. 4 .10 対オリックス