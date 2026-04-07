HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、最年少候補生のSAKURAが、プロの世界の厳しさを突きつけられる場面があった。

【映像】間違えて笑顔に…レベルが低すぎる練習生のダンス（キレるコーチも）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

レッスン中、歌詞を覚えきれず振り付けを間違えて苦笑いしてしまったSAKURAに対し、ボーカルコーチのローレンは「明日までに曲を覚えてこないと致命的だわ。曲を知らなければ、前に進むことも上達することもできないから」と警告。さらにダンスコーチのマーサからは、「正直、SAKURAを見ていて、一瞬でも本気でダンスを踊っている瞬間が、一つも見えない。本気でやってるって思ってる？死ぬ気でやってる？」と、激しい叱責が飛んだ。

マーサは続けて、「伝わらないんだよね。で、間違えたら笑顔になるっていう心境が私にはわからない。そんな真剣じゃなかったらここにいるべきじゃないと思う。ちょっとは考えたほうが良いと思うよ。15歳だからとかって関係ないから」と、年齢を言い訳にしないプロとしての自覚を求めた。