京都府南丹市で先月23日から行方が分からなくなっている小学6年の男子児童。けさ、大がかりに始まった警察の捜索を振り返ります。

【写真を見る】「とにかく生きて早く見つかってほしい」京都小6男児行方不明 自宅周辺の山で大がかりな捜索も… 新たな手がかりなし

午前7時ごろから始まった、警察による捜索。行方が分からなくなっている南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）の自宅周辺の山の中で行われました。

先月23日の午前8時ごろ、安達さんは父親が運転する車で学校のそばまで送り届けられました。その日は卒業式で在校生として出席するはずでした。

しかし、学校によりますと、午前8時半すぎ、教室には安達さんの姿はなく、卒業式終了後の午前11時45分ごろ、担任が母親に電話で連絡したことで行方が分からなくなっていることが判明しました。学校は校内の防犯カメラを確認しましたが、安達さんの姿は写っていませんでした。

警察と消防は学校や自宅周辺などを捜索しましたが、有力な情報はありませんでした。

少し表情が緩んだ安逹さんの写真。「84」とプリントされたトレーナー、ベージュのズボンなど行方不明になった当日の服装が印刷されています。

小学校付近のスポーツ用品店

「31日に30代ぐらいの女性が紙を持って来ました。うちの母親が受け取って、それやったら店に貼っておこうかと。一刻も早く解決してほしい。無事でいてほしい」

こちらの飲食店にも、行方不明の翌日に張り紙のお願いにきたといいます。

飲食店 店主

「（行方不明翌日の）24日夜に持ってきた。『この子知りませんか。これを貼ってもらえませんか』と。とにかく生きて早く見つかってほしい」

行方不明から6日後の先月29日、安達さんの親族が小学校から北西におよそ3キロ離れた山の中で「通学用かばん」を発見。かばんが見つかった付近は行方不明翌日の24日と25日、発見前日の28日午前にも捜索が行われましたが、その際、かばんは見つからなかったといいます。かばんが見つかった周辺の池など、捜索はこれまでにのべ1000人以上で行われてきましたが、かばん以外の新たな手がかりはありませんでした。

また、捜査関係者によりますと、安達さんは行方不明以降、バスや電車などを利用した形跡はなく、周辺の防犯カメラにも姿が確認できていないということです。

先月23日から行方不明になっている小学6年の安達結希さんが通う南丹市立園部小学校では昨夜、保護者説明会が行われました。説明会は午後7時からおよそ1時間半かけ、保護者ら50人に加え、オンラインでも実施されたということです。

会場では、行方不明になった当日、出欠確認が遅れたことを校長が謝罪。スクールカウンセラーの配置時間を増やすなどして、児童の心のケアにも努めるとしました。説明会に参加した保護者は…

参加した保護者

「（保護者が）皆さん、重く受け止めて、今回の件を真剣に聞いていた感じです。何人かは『今まではどうしていたのか』と質問していた」

学校側に今後、どのように対応してほしいかを尋ねると…

参加した保護者

「みんなが一人ひとりの命を預かっているという認識で、一人ひとり向き合ってほしいなと。家よりも学校にいる時間のほうが長かったりもするので、全職員、全先生が同じ気持ちでいてほしいなと」

これは安達さんが通う小学校で使われている欠席確認のアプリです。アプリで連絡をすれば、保護者が直接学校に電話をする必要はないといいます。説明会では今後、アプリなどでの欠席連絡がなく、児童が出席していないことを確認した場合、15分以内に保護者に連絡することなども説明されたということです。

行方不明になっている安達さんについて、同級生は明るい子だったと話します。

同級生

「元気な子。ピアノもやっていた。ずっと友達と遊んでいる」

行方不明を知った当初は、すぐに見つかると思っていたと話します。

同級生

「本当に心配だし、早く見つかってほしいなと思います。学校でいつもどおりに楽しくわいわいする感じは、少し違うかなと感じます」

そして、きょう午前7時ごろ。捜索が行われたのは、安達さんの自宅周辺の山の中。警察官およそ60人が投入されたということです。この場所での大がかりな捜索は、安達さんが行方不明になってから初めてとみられます。

行方不明から2週間以上たって行われた自宅周辺の山の中での捜索について、元京都府警・捜査一課長の樋口文和さんは、捜索がおよそ60人という大がかりな態勢であることに注目します。

元京都府警 捜査一課長 樋口文和さん

「（これまでの捜索から）20人以上、きょうみたいに増えるということは、何かきょう発見するという姿勢というか、数によって何とか発見したいということが強く表れている」

さらに…

元京都府警 捜査一課長 樋口文和さん

「もう少し確度の高い情報が寄せられて、捜索をピンポイントでこのあたりと絞り方は否定できないと思います」

きょうの捜索は午後5時前に終了。捜査関係者によりますと、手がかりは何も見つからなかったということです。

【南丹警察署 生活安全課】

（0771）62-0110