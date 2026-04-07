盗塁王4度の周東とGG賞7度の源田

■西武 8ー6 ソフトバンク（7日・ みずほPayPayドーム）

究極の対決となった。ソフトバンクの周東佑京外野手が7日、みずほPayPayドームで行われた西武戦に「1番・中堅」で出場。3回の第2打席でプロ野球ファン垂涎の対決が実現し、ファンも注目した。

周東は投手・隅田の足元を抜けるような緩いゴロを放った。これを軽快に処理したのが守備職人の遊撃の源田だった。源田は二塁ベース後方で捕球すると、すぐに一塁へ送球した。

まったく無駄のない素早い動きだったが、周東は俊足を生かしてヘッドスライディング。判定はセーフで内野安打とした。昨年まで3年連続を含む4度の盗塁王を誇る周東と、2024年まで6年連続ゴールデン・グラブ賞に輝いた源田の対決にファンは酔いしれた。

「パーソル パ・リーグTV」は「これぞプロ!! 周東と源田のWBC対決」と公式X（旧ツイッター）に映像を投稿。SNS上には「気合い入りすぎ」「うっめぇなぁ」「気持ち入ってんな」「走塁の速さも捕球からの送球の速さも異次元」「あんなに早く投げてもセーフ」「流石すぎる」「どっちも倍速」「矛盾バトル」といった声があがっていた。（Full-Count編集部）