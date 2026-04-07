神戸発のベビー・子ども用品ブランド「familiar」（以下、ファミリア）が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初めてコラボレーションしたアイテムを、4月3日（金）からファミリアオンラインショップにて販売している。神戸・東京の2都市でイベントも開催される。

ハローキティ×familiarの初コラボが実現

今回はファミリアのマスコット「ファミちゃん」の誕生日（4月12日）を記念し、ハローキティがお祝いに来たというコンセプトで、コラボアイテムの販売のほか、フォトスポットやPOP-UPなどさまざまなコンテンツが楽しめる。

ハローキティのアイコンである「りんご」とファミリアチェックをふんだんに取り入れたオリジナルカットジャカード生地を使用したバッグ・ポーチ類をはじめ、衣料・雑貨・ステーショナリーなど子どもから大人まで楽しめる全21型がラインアップしている。

「ハローキティ×familiar」初コラボ オリジナル生地を使用したデニムバッグなど全21型がラインアップ

ファミちゃんとハローキティがなかよく過ごす様子をモチーフにしたアイテムが登場

オリジナルカットジャカード生地を使用したアイテムは「ポーチ」（1万3200円）、「デニムバッグ」（3万3000円）、「ミニデニムバッグ」（9900円）、「バッグ（マチ付き）」（2万2000円）、「マルチケース」（1万6500円）の5種類。衣料はキッズ・大人向けのTシャツ（キッズ1万1000円〜・大人1万4300円）、帽子（キッズ9900円・大人1万450円）、ソックス（各2750円）が登場している。

平デニム・オリジナルカットジャカードアイテム

衣料

雑貨は「タオルハンカチ」（3630円）や、「巾着」（8800円）、「ミニ巾着」（2200円）、「マスコットチャーム」（7150円）のほか、「トートバッグ」（8800円）、「トートバッグ（チェック柄）」（9900円）を販売している。

雑貨

雑貨

雑貨

ステーショナリーは「ステッカー」（550円）、「クリアファイル」（660円）、「メモ帳」（880円）、「ノート」（1320円）、「ボールペン」（990円）、「レターセット」（1650円）の6種類が発売されている。

ステーショナリー

ステーショナリー

購入方法は3通りで、ファミリアオンラインショップでは4月7日（火）まで販売。店舗受け取りのオムニサービスは4月9日（木）午前11時から神戸本店・代官山店・ルクアイーレ店など8店舗で申し込みを受け付ける。また、4月15日（水）から4月21日（火）の期間は渋谷スクランブルスクエアのPOP-UP会場でも店頭販売が行われる。

コラボデザインの缶に入った「りんごパイ」（2484円）もオンラインショップで販売している。国産りんごのペーストとキャラメルシュガーをまぶしたサクサク食感で、渋谷スクランブルスクエアのPOP-UPでも期間販売される。



また、ファミちゃんとハローキティの世界観を組み合わせた「カスタマイズスマホケース」（1万7600円〜2万8600円）の受注販売も4月21日（火）までの期間行われている。

りんごパイ

【受注販売】カスタマイズスマホケース

ファミリア神戸本店では4月11日（土）から4月30日（木）まで、コラボを記念したフォトスポットが設置される。ファミちゃんとハローキティと一緒に写真が撮れる撮影会も開催（要予約）される。

ファミリア 神戸本店限定イベント

ファミリア 神戸本店限定イベント

ファミリア神戸本店のレストラン「color of time」では、コラボを記念した特別なスイーツプレートが登場（要予約）。同じく神戸本店のカフェ「WHITE BEAR CAFE」では4月11日（土）から4月30日（木）までの期間、コラボデザインのカップでドリンクが楽しめる（なくなり次第終了）。



東京では4月15日（水）から4月21日（火）まで、渋谷スクランブルスクエア2F Space2にてPOP-UPを開催。営業時間は午前10時から午後9時まで。ファミちゃんとハローキティがデザインされた店内でショッピングが楽しめる。

ファミリア神戸本店レストラン color of time

ファミリア神戸本店カフェ WHITE BEAR CAFE

InstagramとXでは4月19日（日）までの期間、抽選で合計30名にコラボアイテムが当たるプレゼントキャンペーンも実施している。価格はすべて税込み。