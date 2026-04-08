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YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【夢の不労所得】永久保有したい米国高配当株３選！」と題した動画を公開した。本動画では、不労所得を目指す投資家に向けて「永久保有したい」と評価する米国の高配当株3銘柄をピックアップし、それぞれの事業展望や配当実績を基にした投資のメリットを解説している。



動画は、スーツを着たペンギンのキャラクターが星条旗を背にして期待の表情を浮かべるシーンからスタートする。1社目に挙げたのは、米たばこ大手のフィリップ・モリスだ。直近の配当利回りが3.57%であることを棒グラフを用いて示しつつ、医薬品などへの積極的なM&Aによる「脱たばこ」戦略を評価。



「インカムとキャピタルで二度美味しい永久保有銘柄」と、配当収入と株価上昇の両面で期待できる点を強調した。



続いて、世界最大の石油・エネルギー企業であるエクソン・モービルを紹介。配当利回りは2.49%としつつも、原油や天然ガスの高騰によって緑色の株価チャートが右肩上がりに急上昇している様子を提示し、「今後の地政学リスクを考えても保有しておきたい銘柄」と独自の視点を語った。



3社目のペプシコについては、青いパッケージのペプシコーラの画像を背景に、飲料のみならずスナック食品でも世界的に展開している強みに言及。「株価も安定感あるディフェンシブ銘柄の代表」と太鼓判を押した。



また、個別銘柄への投資が面倒だと感じる層へ向けては、VYMやSCHDといった高配当ETFに投資する手法も提案している。



最後には「高配当投資は相場の下落時にまとめて投資するのが理想」という独自の哲学を展開し、買い時の重要性について触れた。長期的な視点での銘柄選びと、タイミングを見極めるアプローチは、これから高配当投資を始める読者にとって大いに参考になるだろう。