「訓読みなのか音読みなのか」読むのが難しい“大分県の駅”ランキング！ 2位「浅海井」を抑えた1位は？
地域ごとに異なる読み方や独特の言い回しが残る大分県の地名。駅名にもその特徴が表れており、読み方の難しさが話題となっています。
All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う大分県の駅」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
初日の出スポットとして有名な「豊後二見ヶ浦」が徒歩圏内。シンボルである「夫婦岩」のしめ縄が、1994年にギネスブックに掲載されました。
回答者からは「そのまま読んだら絶対違うのはわかるけど、じゃあ正しくはどう読んだらいいかわからないから」（30代女性／兵庫県）、「正解は “あざむい”だかど、“あさうみい” や “あさみい” と読んでしまいそうだから」（50代男性／広島県）、「普段海をむと読むことがないから読めなかったため」（20代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
日出町内には、サンリオが運営するテーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」もあります。海と山に囲まれたコンパクトシティで、住みやすさにも定評があります。
回答コメントでは「地方独特の地名だから」（50代女性／東京都）、「1文字目が初めて見た漢字で、全く検討もつかないので」（30代女性／東京都）、「訓読みなのか音読みなのか知らないと分からないから」（50代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う大分県の駅」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：浅海井（あざむい）／67票2位にランクインしたのは、浅海井（あざむい）です。日豊本線が乗り入れする無人駅で、九州最東端の鉄道駅として知られています。
回答者からは「そのまま読んだら絶対違うのはわかるけど、じゃあ正しくはどう読んだらいいかわからないから」（30代女性／兵庫県）、「正解は “あざむい”だかど、“あさうみい” や “あさみい” と読んでしまいそうだから」（50代男性／広島県）、「普段海をむと読むことがないから読めなかったため」（20代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位：暘谷（ようこく）／83票1位にランクインしたのは、暘谷（ようこく）です。日豊本線の駅で、速見郡日出（ひじ）町に位置しています。日出町は「ハローキティとくらすまち」として有名。2018年に駅全体をサンリオ仕様にリニューアルし、待合室や自由通路、案内板などにサンリオキャラクターがラッピングされています。
日出町内には、サンリオが運営するテーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」もあります。海と山に囲まれたコンパクトシティで、住みやすさにも定評があります。
回答コメントでは「地方独特の地名だから」（50代女性／東京都）、「1文字目が初めて見た漢字で、全く検討もつかないので」（30代女性／東京都）、「訓読みなのか音読みなのか知らないと分からないから」（50代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)