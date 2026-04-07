用事を終えて帰宅した飼い主さんが庭で目にした、犬たちの思いがけないお出迎えの様子がTikTokで注目されています。投稿したのは、4匹の柴犬と暮らしている「シバラー」さん。投稿から10.6万回以上再生され、「混ざりたい！」といったコメントが寄せられています。

【動画：用事を終えて家に帰った女性→庭を見てみたら、犬たちが…思わず二度見する『お出迎えの仕方』】

まるで柴トレイン！

登場するのは、4匹の柴犬たち。とある日、飼い主さんが帰宅すると、まるで見えない線があるかのように、キレイな一直線を描いて柴犬たちが並んでいたんだそう。思いがけない光景に、飼い主さんも思わず足を止めて見入ってしまうほどだったとか。

まるで、柴犬たちで打ち合わせをして並んだかのようです。一直線に並ぶ姿は、柴トレインのようだったといいます。飼い主さんにとって最高のお出迎えですね。

一斉に駆け寄るムチムチ軍団

飼い主さんが触ろうと近づくと、一斉にフォーメーションを崩して、わちゃわちゃと飼い主さんに近づいてきたんだそう。どの子もムチムチとした健康的な体つきで、触りたくなる魅力が全開ですね。

みんな一斉にテンションが上がり、立って飼い主さんに撫でられ待ち状態だったとか。しかし、飼い主さんが家に入るとくるりと後ろを振り向いて、一匹また一匹と、リズミカルにどこかへ移動を開始したのでした。

庭が柴犬カフェに早変わり！

柴犬たちが向かった先には、同じく庭にいたお姉ちゃんの姿がありました。今度はお姉ちゃんの足元に、ギュギュッと大集合したんだそう。まるで柴犬カフェに来たかのような、賑やかな光景が目の前に広がったといいます。

お姉ちゃんに遊んでほしそうに、足元にわちゃわちゃ集まる柴犬たちでした。4匹の柴犬たちのチームワークは抜群で、次はどんなお出迎えシーンを見せてくれるのか楽しみですね。

この投稿には「ムチムチ界隈でたまらなく好き」「すっごいきれい」「同じ柴でも顔がみんな違う」「混ざりたい！ｗ」など、多くの人が柴犬たちのかわいさに癒されていました。

投稿者である「シバラー」さんのアカウントでは、4匹の個性豊かな柴犬たちが繰り広げる、賑やかな日常が他にもたくさん投稿されています。これからも仲良し4匹の柴犬から目が離せませんね。

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写真・動画提供：TikTokアカウント「シバラー」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。