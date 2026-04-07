阪神が７日のヤクルト戦（甲子園）から「ラッキーセブンのジェット風船」を７年ぶりに復活させる。新型コロナウイルスの影響で２０年から中止となっていた７回攻撃前の名物応援。昨年の実証実験で使用した専用ポンプ式ジェット風船を採用し、周囲の飛沫（ひまつ）対策を徹底する。使用済み風船の回収箱を球場に設置し、再資源化にも取り組む予定。環境に配慮した上で、甲子園の開幕戦に“華”が加わる。

「子どもの頃からずっと見てきたので、懐かしい思いもある。７回まで投げられたらいいな」と気合十分だったのは、７日に先発する才木だ。エース格の右腕は、ジェット風船を待ちわびた一人。「やってましたね、僕も。スタンドからペッ！って飛ばしてました」と幼少期の思い出を振り返り、コロナ禍の２０年ドラフトで入団した佐藤も「楽しみです」と心を躍らせた。

また７日の始球式にはゲストとして、才木や佐藤と同じ兵庫出身のシンガーソングライター・あいみょんが登場。「私は甲子園球場のそばで育ち、音楽と出会い、音楽に憧れてきました。正真正銘の故郷です！ 甲子園球場での始球式、ほんまに憧れでした」と関西弁を交えてコメント。応援の力で、甲子園の熱気はさらに高まる。（藤田 芽生）