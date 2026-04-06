Amazonは4月3日（金）〜6日（月）の期間で「新生活セールFinal」を開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

白物家電で存在感を高めているシャークニンジャの製品もお買い得です。「EVOPOWER SYSTEM NEO+」を価格63,800円（税込）のところ、37％オフの40,000円（税込）で販売しています。

【Amazon.co.jp限定】 Shark シャーク 掃除機 自動ゴミ収集ドック付き スティッククリーナー LC350JWH EVOPOWER SYSTEM NEO+ コードレス掃除機 自動 ゴミ収集ドック コードレススティック 充電式 ミスティックホワイト Shark Amazon ポチップ ポチップ

掃除力も軽さも求めたスティッククリーナー

↑EVOPOWER SYSTEM NEO+

EVOPOWER SYSTEM NEO+は、高い掃除力と本体の軽さを両立させたスティッククリーナー。掃除力では、独自ヘッド「ハイブリッドパワークリーン」があらゆる床に常に密着し、大きなゴミから細かいホコリまで、あらゆるゴミをしっかり取り除くことができるとしています。また、コンパクトなヘッドで、狭い場所も簡単にお掃除でき、長い髪の毛やペットの毛もブラシロールに絡まないとうたいます。



吸引力を調整する「iQセンサー」と回転スピードを調整する「フロアセンサー」を組み合わせたシャーク独自の「Smart iQテクノロジー」により、掃除モードを自動調整して効率的にゴミを残さずお掃除することができるとのこと。

加えて、自動ゴミ収集ドックも付いており、掃除機本体をドックに戻すだけで、充電しながら本体からゴミが自動的に収集されるといいます。約30日分のゴミをドックに溜めておけるため、面倒なゴミ捨てが月１回になるのもうれしいポイントです。

ボタンひとつでパイプが曲がる「FLEX」機能も搭載されており、かがまず立ったままの姿勢で家具の下をスムーズにお掃除できる点も見逃せません。

これらの機能を備えながら、本体の重さを約1.7kgに抑えているところも見どころでしょう。

新生活が始まる春目前、お得にゲットできるこの機会を、ぜひお見逃しなく。



新生活に合わせてスティッククリーナーを買うなら今がチャンス！

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