2階で寝ているお姉ちゃん以外の家族が外出したら、ハスキー犬は自分だけ置いていかれたと勘違いして…？この世の終わりのように寂しがる様子が可愛いと話題になり、投稿は記事執筆時点で5万2000回再生を突破しています。

【動画：『家族に置いていかれた』と勘違いしたハスキー犬→絶望してしまい…この世の終わりのような光景】

ハスキー犬が勘違いして絶望…

TikTokアカウント「nakaikech」に投稿されたのは、ペットカメラが捉えたシベリアンハスキーの「シャーロット・リンリン」ちゃんのお姿。この日、まだ2階で寝ているお姉ちゃん以外のご家族は外出していたそう。

すると1階でお留守番中のリンリンちゃんは、家族のみんなが自分だけ置いて出ていったと勘違いしてしまったようで、「ア゙オ゛ォ～ン」と遠吠えを始めたとか。ものすごく悲しげな声から、「ひとりぼっちになった…！」という絶望感が伝わってきます。

切ないけれど可愛い反応

リンリンちゃんは一度静かになったかと思うと、「本当に誰もいないの？」とばかりに周囲をキョロキョロと見回したそう。それでも2階にいるお姉ちゃんの気配を感じ取れなくて、「やっぱりひとりで置いていかれたんだ…」と改めて絶望。

そして再びこの世の終わりのように、全力で遠吠えをするリンリンちゃん。ご本人は必死ですが、切ないけれど可愛い反応には、キュンとときめく人や思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「さみしくなったのね」「サイレンw」「もはやこの子だけ緊急事態ｗ」「メッチャ面白い笑」といったコメントが寄せられています。

お留守番の練習をしながら成長中

リンリンちゃんは、寂しがり屋で甘えん坊な女の子。お留守番中は寂しさのあまりペットカメラに向かって「なんで置いていくの！？」と激怒したり、何日も連続で遠吠えしたりしたこともあったそう。

しかしお留守番の練習をするうちに慣れてきたのか、最近は大人しく寝ながら待っていてくれるようになったとか。全然イタズラもしないので、ご家族は助かっているそうですよ。どんどん成長していくお利口さんなリンリンちゃんから、今後も目が離せませんね！

リンリンちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「nakaikech」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nakaikech」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。