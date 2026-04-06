モーターのパワーアップが効果的なプラグインHV

小変更で、プジョー308 SWのパワートレインには磨きがかかった。1.2L 3気筒ガソリンターボのマイルド・ハイブリッドは145psと23.4kg-mを発揮し、0-100km/h加速9.3秒と、性能は必要充分。数名の大人と沢山の荷物では、やや力不足かもしれないが。

【画像】ハッチバックより印象は大人 プジョー308 SW 選択肢激減：サイズの近いワゴンは？ 全121枚

ディーゼルターボは129psと30.4kg-mで、粘り強さでは上。加速時にはエンジンのノイズが聞こえてくるが、8速ATが静かにギアを切り替え、高速巡航を静かにこなせる。



プジョー 308 SW 195 プラグインハイブリッドGT（英国仕様）

大きく改良を受けたのが、プラグイン・ハイブリッド。1.6Lガソリンターボに駆動用モーターが組まれ、総合で194psと36.7kg-mを発揮する。バッテリーは14.6kWhあり、電気だけで最長83km走行できる。0-100km/h加速は、8.0秒でこなす。

特にモーターのパワーアップが効果的で、エンジンを回さずとも低域での走りは活発。モーターからエンジンへのバトンタッチは非常に滑らかで、荷物が満載状態でも、常に余裕を感じられる。

ハッチバックより落ち着いた大人な印象

ハッチバックより重く長い308 SWだが、小気味良い操縦性は殆ど変わらないのがうれしい。乗り心地には落ち着きが増し、僅かに大人な印象も漂わせる。

シャシーの基本性能が高く、Cセグメントのステーションワゴンとして、快適性と身のこなしの好バランスが強み。プラグイン・ハイブリッドは車重が250kg増えるとしても、運転体験は優れる。



プジョー 308 SW 195 プラグインハイブリッドGT（英国仕様）

サスペンションは適度に締まり、路面の凹凸は感取されるものの、不快な衝撃がキャビンへ届く場面は稀。波長の長いうねりでも、ダンパーがしなやかに負荷を吸収し、フラットさを保ってくれる。18インチのタイヤは、ロードノイズを届けがちだけれど。

カーブでのボディロールは最小限。荷重移動を感じ取りやすく、運転する充足感は高い。ステアリングホイールは、フィードバックが薄いものの軽快に操れる。折角のシフトパドルは、反応が鈍いのが惜しい。

好燃費を狙うならディーゼルターボが正解

試乗したプラグイン・ハイブリッドの燃費は、駆動用バッテリーを2回充電し、高速道路も交えて約800kmを走らせた平均で、18.8km/L。充電が切れた状態での高速巡航は、15.9km/Lだった。価格の上昇分を、ガソリン代で回収するのは難しいかも。

マイルド・ハイブリッドでは、市街地中心なら20.0km/Lのカタログ値へ近い効率を得られる。だが高速道路も含めて、好燃費を狙うならディーゼルターボが正解だろう。



プジョー 308 SW 195 プラグインハイブリッドGT（英国仕様）

308の装備は、競争力が高い。約2万8000ポンド（約588万円）のアリュール・グレードでも、バックカメラやLEDヘッドライト、オートクルーズなどが標準だ。

約2000ポンド（約42万円）上昇するGTグレードでは、マトリクスLEDヘッドライトにイルミネーショングリル、18インチホイール、アルカンターラ内装を獲得。タッチモニターのシステムも、グレードアップする。

候補の上位へ加えたいファミリーワゴン

ついSUVへ目が向きがちな現在の市場にあって、隠れた優等生といえる308 SW。乗りやすい大きさで、ガソリンターボやディーゼルターボのファミリーカーをお考えなら、候補の上位へ加えて欲しい内容にある。

プラグイン・ハイブリッドも、期待ほど電気で走れる距離は長くなくても、価格競争力は低くない。内装はクラストップに上質で、荷室は広く利便性は高い。



プジョー 308 SW 195 プラグインハイブリッドGT（英国仕様）

小改良後の308 SWは、もっと売れて良い存在だと筆者は思う。オススメは、エントリー・グレードのアリュール。より多い物理スイッチと小径ホイールで、賢明・快適な構成にあるから。

◯：大容量で実用性の高い荷室 優れたコスパ 内装の質感はクラス最高峰 乗り心地と操縦性のバランス

△：狭めの後席 タッチモニターのシステムは改良の余地あり プラグイン・ハイブリッドの効率

プジョー 308 SW 195 プラグインハイブリッドGT（英国仕様）のスペック

英国価格：3万7645ポンド（約791万円）

全長：4636mm

全幅：1852mm

全高：1454mm

最高速度：225km/h

0-100km/h加速：8.0秒

燃費：18.8km/L（実測）

CO2排出量：51g/km

車両重量：1675kg

パワートレイン：直列4気筒1598cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：14.6kWh

最高出力：195ps（システム総合）

最大トルク：36.7kg-m（システム総合）

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動



プジョー 308 SW 195 プラグインハイブリッドGT（英国仕様）