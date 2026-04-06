夜ご飯にママが準備した“おうち回転寿司”。そのときの姉妹の大喜びのリアクションを捉えた動画が、Instagramで話題になりました。動画に出てくるのは、5歳のお姉ちゃんと1歳の妹ちゃん。ママとお姉ちゃんが思わず笑ってしまった妹ちゃんの反応に、「凝視しすぎwww」「お顔が最高♡」と反響が寄せられています。



【動画】妹ちゃんの表情に注目…！

テレビには『寿司』と書かれたのれんがかけてあり、テーブルには回転寿司を自宅で体験できるおもちゃが設置され、えびやサーモン、いくらなどのおいしそうなお寿司が回っています。お姉ちゃんは板前の衣装、妹ちゃんはアンパンマンの衣装を着てお寿司パーティーの始まりです。



妹ちゃんにとっては、初めての“おうち回転寿司”。目の前でクルクルと回るお寿司に興味津々……！両手を脇の位置まで上げ、顔を回転レールのギリギリまで前に出し、前のめりにお寿司をジーッと見る妹ちゃん。食い入るようにお寿司を見つめる妹ちゃんの姿に、ママは動画を撮影しながら笑いが止まりません。



お姉ちゃんが妹ちゃんの表情の真似をしながらお寿司に近づくと、少し回転寿司から離れる妹ちゃん。そして、お姉ちゃんが「あーん！」とほっぺたを食べる真似をした瞬間、妹ちゃんはすかさず「アンパンチ！」何気ないやり取りも、可愛らしく映ります。



お姉ちゃんが離れるとすぐに、顔を回転寿司に近づけて、やっぱりお寿司に釘付けな妹ちゃん。人差し指で、パセリをちょんっと触りました。「パセリいる？」とお姉ちゃんが聞き、「そんなに見る！？」と笑うママ。前のめりのまま、お寿司から目を離せない妹ちゃんに、ママとお姉ちゃんは笑いが止まりません…！



たまに、指でちょんっとお寿司をつつこうとしながら、ぐっと我慢し「あ〜あ〜」と、何やらお喋りをしている妹ちゃん。しばらく見つめると、妹ちゃんは満足をしたのか、お寿司から離れていきます。カメラに向かって「はい、おしまい！」と笑うお姉ちゃんの姿で、動画は締められました。



動画を撮影したママ（＠nao703u_u）に、話を聞きました。



ーー自宅での回転寿司は、初めてでしたか？



「1年ぶりなので、妹にとってはほぼ初めてです！特に何も予定が無い休日だったのでせめて何か喜んでほしいと思い、『寿司パーティをしよう！』となりました」



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「たくさんの反応に驚きました。いろいろな国の方から反応してもらえて、子どもの可愛さは世界共通なんだと思いました」



ーー妹ちゃんの反応を見たときの、ママとお姉ちゃんのお気持ちを教えてください。



「『何してるの？（笑）』という感じでした。こんな反応は初めて見たのでふたりで笑いました」



ーーママから見たお姉ちゃんと妹ちゃんは、それぞれどのようなお子さまでしょうか？



「上の子は優しく世話焼きで、いつも下の子に優しくしてくれています。逆に下の子は気まぐれで、いつも上の子を振り回して泣かせています（笑）。それでも上の子は優しくしてくれます。よくけんかもしていますが、とてもいいコンビだと思います」



優しく見守るお姉ちゃんと、クスッと笑いを誘う妹ちゃんの凝視姿に多くのコメントが寄せられました。



「気になっても触らないお子様がいるなんて！見るだけなんて！！かわいすぎるーーー！」

「アンパンマンの食いつきぶりがすごい！」

「お姉ちゃんも顔つき合わせて、優しいですねー♡2人とも楽しんでて可愛い」

「ガン見してる時の手の位置よ！笑」

「カワイイ♡『ガン見』とはこういうことですという、最高のお手本ですな（笑）」



Instagram（＠nao703u_u）では、元気いっぱいな仲良し姉妹の微笑ましい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）