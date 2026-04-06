「嘘であって」登録者60万人超えYouTuberが急逝。「急すぎて言葉が出ない」「あまりにも若すぎる」
「嘘であって」登録者60万人超えYouTuberが急逝。「急すぎて言葉が出ない」「あまりにも若すぎる」
YouTuber・ゼパさんのX（旧Twitter）アカウントは4月6日、投稿を更新。ゼパさんの急逝を報告したところ「まじで言ってる？」「嘘であってください」といった声が寄せられています。
【投稿全文】人気YouTuber・ゼパが急逝
「ゼパちゃん、行かないで…」同アカウントは「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました。急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます」と報告。また「葬儀におきましては親族のみで執り行いました」とも明かしました。X上では、突然のこの報告に驚きや悲しみの声が上がっています。
この投稿には「急すぎて言葉が出ない」「まじで言ってる？」「嘘であってください」「あまりにも若すぎる」「ゼパちゃん、行かないで…」「ご冥福をお祈りします」などの声が寄せられました。
ゼパさんプロフィールゼパさんはYouTubeチャンネルの登録者数が60万人を超える人気YouTuber。地雷系ファッションと飲酒しながら軽妙にトークするキャラクターが人気を博していました。YouTubeへの最後の投稿となったのは3月25日、『【共感者極少】３つ子あるある』と題した動画となりました。(文:堀井 ユウ)
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