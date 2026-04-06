看護師・准看護師の求人探しは「条件の絞り込み」が成功のポイント！

膨大な数の求人から自分にあった職場を探すには、絞り込み機能を活用することがポイントです。ジョブメドレーでは4万9,465件＊の看護師・准看護師の求人の中から、あなたの生活スタイルや希望するキャリアにあわせた細かな絞り込みが可能です。

＊求人数は2026年4月1日時点

「託児所あり」「残業ほぼなし」といった働き方・環境面から、「年収500万円以上」「ボーナス・賞与あり」などの収入面まで、130項目以上のこだわり条件を組み合わせて検索できます。以下から気になるタイプを選んで、希望にあった絞り込み条件を見つけてみてください。

1. 暮らし優先タイプの人におすすめの絞り込み条件

私生活も大切にしたい人向けに、「残業ほぼなし」や「午前のみ勤務」など、家庭の都合に合わせて働ける求人の絞り込み条件をまとめました。

子どものお迎えに間に合う時間で絞る

16時台の終業や、早番のみの勤務が相談できる求人に絞り込めます。子どものお迎えや、夕方以降のプライベートを確保したい人におすすめの条件です。

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短時間正社員とは？時短勤務やパートとの違いや社会保険、給料について解説

院内託児所の完備や育休取得率の高さなど、産後も継続して働ける環境が整った求人に絞り込めます。仕事と家庭を両立させたい人向けの条件です。

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育児休業（育休）とは？取得条件と期間、給付金・手当の計算方法を解説！

趣味・休息・友人との時間など、プライベートの時間を確保しやすい職場を絞り込めます。終業後の時間を自分らしく使いたい人におすすめの条件です。

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介護休暇制度の利用はもちろん、勤務時間の短縮や出勤日数の調整など、家庭の事情に柔軟に対応できる職場を絞り込めます。親の介護と仕事を無理なく続けたい人におすすめの条件です。

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介護休暇・介護休業で給与は出る？ 違いや取得方法、条件を解説！

2. 報酬・福利厚生重視タイプの人におすすめの絞り込み条件

専門スキルや日々の頑張りが、給与や手当として正当に反映される求人の絞り込み条件を紹介します。

昇給・インセンティブ制度の有無で絞る

昇給制度やインセンティブ制度が整った求人に絞り込めます。個人の成長や実績を役職や手当で評価してくれる職場を選びたい人におすすめの条件です。

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夜勤専従は、夜勤手当がつく分、日勤よりも高い収入が見込めます。勤務日数を抑えながら収入を確保したい人なら選択肢に入れても良い条件です。ただし、生活リズムへの影響もあるため、詳しい働き方もあわせて確認してみてください。

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看護師の夜勤専従とは？シフト例や給料、メリット・デメリットを解説

寮・社宅の完備や引越し費用の補助など、新生活を後押しする住宅サポートが充実した職場を絞り込めます。希望エリアへの移住や新天地でのスタートを考えている人におすすめの条件です。

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住宅手当・家賃補助をもらうには？ 相場や条件、課税、近年の傾向について解説

3. スキル・フォロー体制重視タイプの人におすすめの絞り込み条件

看護師としての専門性を高めたい人や、復職を検討している人向けに、スキルアップ支援やフォロー体制が充実している求人の絞り込み条件を集めました。

資格取得支援・研修費補助の有無で絞る

研修費の補助や資格手当など、学びにかかる費用をサポートしてくれる職場に絞り込めます。スキルアップしながら長く働ける環境を探している人におすすめの条件です。

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認定看護師になるには？種類と取得費用、更新方法、専門看護師との違いを解説

保育園や放課後等デイサービスなどの「児童福祉施設」、有料老人ホームなどの「介護施設」、訪問看護・入浴などの「訪問系事業所」、テーマパーク内の救護室や医療機器メーカーなどの「一般企業」など、これまでの経験を病院以外の場所で活かせる職場を探せます。

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病院以外でも働ける！ 看護師の資格を活かせる職場27選

離職期間があっても安心して復職できるよう、研修制度が充実した職場を絞り込めます。今のスキルに合わせた業務からスタートし、周囲のサポートを受けながら働ける環境を探している人におすすめの条件です。

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4. 居心地の良さ優先タイプの人におすすめの絞り込み条件

「人間関係に悩みたくない」「自分らしく働きたい」など、雰囲気を重視したい人向けの絞り込み条件を紹介します。

職場の雰囲気・環境情報の充実度で絞る

職場の雰囲気を事前に確認してから応募したい人向けの絞り込み条件です。職員の声や1日のスケジュールなど、一緒に働く仲間や職場の空気感を入職前に確認することで、ミスマッチを防ぎやすくなります。

「職場の環境」は、会員登録（無料）後にご覧いただけます

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髪色自由・ネイルOKなど、スタッフの個性を尊重する職場の絞り込み条件です。美容クリニックや訪問看護など、自分らしく働ける環境を探したい人におすすめの条件です。

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すでにある人間関係にとらわれず、一から職場づくりに関わることができます。新しい環境でゼロからスタートしたい人におすすめの条件です。

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オープニングスタッフとは？メリットとリアルな体験談、志望動機のコツまで解説

トラブル時の相談窓口や、一人に負担を集中させないバックアップ体制など、心理的な安全性が高い職場を絞り込めます。「何かあったときに相談したい」という人におすすめの条件です。

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看護師の転職体験談

看護師・准看護師と一口にいっても、就業先や仕事内容はさまざまです。なるほど！ジョブメドレーでは、これまでさまざまな看護師に取材してきました。そのなかで聞いた仕事の実体験を紹介します。

引用：心折れて1年で病院を去った私が、保育園で見つけた“看護師としての居場所”より

引用：【転職者インタビューvol.5】看護師14年目36歳／転職3回（総合病院→耳鼻科クリニック→美容外科クリニック→総合病院）より

引用：保育園看護師の一日に密着！ やりがいは「子どもたちが元気に卒園する姿を見ること」より



引用：【潜在看護師インタビュー】2度離れた看護の現場──それでも復帰を決めたわけとはより

仕事探しに役立つジョブメドレーの4つの機能

ジョブメドレーは会員登録なしでも求人を閲覧できます。ログイン後はさらに便利な機能が使えるようになり、転職活動をスムーズに進められます。

事業所と直接やりとりができる

登録すると、気になる事業所とジョブメドレー上でメッセージのやり取りができます。応募前に求人内容について質問したり、職場見学を希望したりすることも可能です。

応募先へ送るメール・メッセージ例文集！そのまま使える文書の雛形とポイント3つ

マイページから自身の経歴を登録すると、事業所からスカウトが届くようになります。スカウト経由の応募は、通常の応募と比べて内定率が高い傾向があります。

キャリアサポートに聞く“転職スカウト”の仕組み！活用法から返信例文まで

気になる求人があれば、まずは「キープ」に追加するのがおすすめです。キープした求人は2週間保存され、いつでも見返せます。なお、キープ機能は登録なしでも利用できます。

また、会員登録後にログインすると、キープは「気になる」に変わります。気になるに追加した求人は無期限で保存できるほか、その事業所からスカウトを受けやすくなるメリットもあります。

「気になる・キープ」とは？その使い方や使用するメリットをご紹介します！

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