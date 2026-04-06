auコマース&ライフは、「au PAY マーケット」で「ポイント超超祭」を4月7日～4月14日まで開催する。

同キャンペーンでは、購入金額に応じて最大7%をPontaポイント（au PAY マーケット限定）で還元する。還元率は5000円以上の購入で2%となり、Pontaパス会員の場合は8000円以上の購入で3%、1万円以上で4%、2万円以上で5%、4万円以上で6%、7万円以上で7%が適用される。なお、還元上限は5000ポイント。

これに店舗からの特典や、買い得メンバーズの特典を合わせると、最大で36%還元となる。これに加えて、4月13日は「三太郎の日」と「お買い物ラリー」の同時開催で最大46%還元となり、4月14日は「お買い物ラリー」との連動で最大41%還元となる。

さらに、「ハズレ無し！最大10,000円割引クーポンがあたる特典ガチャ」で、期間中にPontaパス会員を対象に抽選で最大1万円割引クーポンが当たる。

「アイリスプラザ」と「ニッセン」でキャンペーン

家電・日用品の「アイリスプラザ au PAY マーケット店」とファッション・寝具の「ニッセン au PAY マーケット店」では、最大60%割引セールやポイント最大50%還元などが適用される。

アイリスプラザ au PAY マーケット店の特典内容は、対象商品が最大50%割引される「最大半額セール」、対象商品の購入で最大50%をPontaポイント（au PAY マーケット限定）で還元する「ポイント還元」、Pontaパス会員限定で最大50%割引される「割引クーポン」が配布される。

ニッセン au PAY マーケット店の特典内容は、対象商品が最大60%割引される「最大60%割引セール」、オススメの対象商品がポイントアップする「ポイント還元」、対象商品が日替わりで最大50%割引になる「割引クーポン」が配布される。