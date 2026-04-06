無印良品を展開する株式会社良品計画が、「『夏を快適に過ごす日用品』体験型メディア説明会」を開催しました。暑い季節の外出やおうち時間にぴったりのアイテムが多数展示された会場から、気になる商品をピックアップ！ 無印良品のスタッフのみなさんに聞いたおすすめポイントを交えてご紹介します。

無印良品の夏商品の“３つの強み”とは？

生活雑貨部の管掌役員・嶋崎朝子さんによると、無印良品の夏の商材は次の3つを大きなポイントとしているそうです。

天然素材（自然の力）による生活の快適性綿100%で接触冷感を実現した寝具や天然由来100%の日焼け止めなど、無印良品らしいアプローチで健やかな夏の暮らしをサポートする。生活用品全般で夏の暮らしを提案生活雑貨から衣服、食品まで網羅している点を生かして、暑さによる疲れや食生活の乱れ、快眠の必要性などに対して総合的な観点から生活全体の質を上げていくこと。生活の定番として長く使えるものを販売する春先から秋口まで使えたり、ものによっては通年もしくは3シーズン使えるような定番の商品を作ることで、良いものを長く愛用できる価値を提供していく。

こういった点を大切にしながら、“世の中に役に立つもの”を作ることが無印良品ならではの強みだと言います。

夏季の気温上昇が続く昨今、猛暑対策への関心が高まり、外出時だけでなく住まいの中でも快適に過ごすための工夫やアイテムの需要が拡大中。暑さを乗り切るアイテムを、ぜひ見つけてみてください！

「ひんやり綿」シリーズ（寝具・ラグ・クッション）

↑暑さで寝苦しい夜も心地よく使える寝具

綿100%で接触冷感を実現した新しい寝具シリーズが好評発売中。生地表面の毛羽立ちを抑えて表面をなめらかにすることで肌に触れた際の熱移動を促し、天然素材ならではの蒸れにくさとひんやり涼しげな感触を可能としたそうです。

↑「ひんやりして幸せ♪」な気持ちを無印良品のスタッフの方に表現してもらいました！

クッションは初の大判サイズが登場したほか、インテリアになじみやすい新色のグレーが新たにラインナップ。寝具やクッションだけでなく、リビングなどでくつろぐ際に使用できるラグもそろっています。

ステンレス 真空断熱二重構造 保冷タンブラー

↑オフ白、ライトグリーン、チャコールグレーの3色展開。450mlが1790円（税込）、600mlが1990円（税込）

結露しにくく、冷たさを長時間持続させる真空二重構造を採用。内側はセラミックコーティングを施しているため、金属特有の臭いを抑え、コーヒーや紅茶なども風味を損なうことなく楽しめます。また、タンブラーの飲み口を薄く仕上げることで口当たりが非常になめらかで、ビールなどの喉越しや飲み物本来の味わいを際立たせてくれるのが大きな特徴。フォルムも手になじみやすい形状で、食卓に並ぶ食器と合わせやすい柔らかなトーンの色合いもこだわりなんだそう。

サイズは2種で450mlが1790円（税込）、600mlが1990円（税込）。4月22日（水）発売なので、季節柄、母の日などのギフトとしても喜ばれること間違いなしです。

置いても使える充電式クリップファン

↑“両手を離して使えるハンディファン”がコンセプトだそう

↑室内でも外出先でも使える小型ファン

置く・クリップで挟む・カラビナ（フック）でつるす…の3WAYで使用できるクリップファンが、4月8日（水）に発売。寝室やキッチン、洗面所など室内はもちろん、キャンプの際にテントの天井につるしてサーキュレーター代わりにできるなど用途はさまざまです。

↑日傘＋ミニファンで暑さを吹き飛ばそう！

コンパクトなミニタイプは日傘の柄やスマホ、抱っこ紐、ベビーカーのハンドルにも装着でき、静音なので音も気になりません。風量は4段階で切り替えられます。ホワイトとグレーの2色展開で、通常サイズは2990円（税込）、ミニサイズは1990円（税込）。

↑両手がふさがらないのでスマホ操作も快適

冷やしたまま持ち運べる ペットボトル用保冷ホルダー

↑ハンドル部の形状が改良され、ハンドルが可動できてコンパクトに収納できるように

↑カバーを回転させることで高さ調整が可能

結露が起きにくい真空断熱構造で、飲み物の冷たさをキープしながらスマートにペットボトルを携帯できることで人気のアイテム。レジャーやフェスなど外出先でも気軽に使えるので、行楽シーズンのゴールデンウィーク頃からぐっと売り上げが伸びるそうです。ハンドル付きなので持ち運びやすいのはもちろん、カラビナを使ってバッグや腰にも装着が可能。年々多様化するペットボトルの形状に合わせて容量600mlの角型形状のボトルでもスムーズに入るよう改良されたものが、4月15日（水）に発売されます（1590円（税込））。

「日焼け止めミスト」SPF50+ PA++++

↑紫外線が気になるときに、ササッと1プッシュで日焼け対策を

細かいミストタイプの日焼け止めが4月8日発売（890円（税込））。肌になじみやすく、べたつきを抑えた使用感で髪からつま先まで全身使用できます。液体を肌に伸ばすタイプではないためムラになりにくく、日焼け止めをぬるとどうしても白浮きしてしまうという男性にもおすすめなんだとか。

クールシリーズ（ボディミスト・衣類用ミスト・リンスインシャンプー・ボディソープ）

↑汗をかいたときにもひんやりリフレッシュ！

暑い夏を快適に過ごせるとして毎年人気を集めているケア商品。「暑い外でこそ使いたい」というニーズに応えて、今年は「ひんやりボディミスト エクストラクール」と「服の上から使う ひんやりミスト」の携帯用が4月8日から新登場。カバンやポーチの中に入れておけるコンパクトサイズで、外出先でもサッと使える手軽さが魅力です。清涼成分としてメントールを配合しているので、スーッと涼しさを実感。肌に直接ぬる手間がない「服の上から使う ひんやりミスト」も風を味方に手軽にクールダウンできるので、夏の移動時の必需品になりそうです。

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