一緒に遊ぶと“本体”の人間を攻撃！ ツン多めな愛猫に振り回される猫飼いの日常【著者インタビュー】
漫画】本編を読む
こんなに爆笑できて、リアルな猫飼いの暮らしが伝わってくる作品は他にない――。『鴻池剛と猫のぽんた ニャアアアン!』（鴻池剛/KADOKAWA）は世の猫飼いを、そう唸らせる人気猫コミックエッセイだ。
作者・鴻池剛さんが最初に迎えたのは、あまり懐かず自由気ままな性格の猫・ぽんた。予測できない行動に驚き、振り回される猫ライフが始まった。数年後、鴻池さんは病気の子猫・アルフレッドを拾ったことから、多頭飼いに。甘えん坊な性格のアルフレッドは、あっという間にぽんた顔負けのやんちゃ猫に成長していった。
――本シリーズでは、鴻池さんとぽんたくんたちの関係にもクスっとさせられます。一緒に遊んでいる時や掃除機をかけている時、ぽんたくんは本体である鴻池さんの素肌を攻撃してくるそうですね。賢いなあと思ったのですが、他にも知的だと感じる行動はありますか。
鴻池剛さん（以下、鴻池）：ぽんたが賢いと思うのは、ぽんたがアルフ（※アルフレッドくんの通称）をぶん殴ると、“なだめるためのオヤツ”が出てくると学んでいるところですね。
――新刊でも相変わらず、鴻池さんが愛猫ぽんたくんたちから雑に扱われている描写が面白かったのですが、日常の中で「扱いの雑さが増している…」と感じる瞬間などはありますか。
鴻池：俺の布団で、うんこした体を拭いていた時ですね（笑）。
――逆に、日常の中で「心を許してくれるようになった！」や「絆が深まった…！」と感じられることはありますか。
鴻池：俺が乱心していても2匹が動じなくなりました。そういう姿を見た時、「慣れたんだなぁ…」と感じます。
取材・文＝古川論香