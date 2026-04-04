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ポイ活投資チャンネルが「【キャンペーン攻略】JCBスマリボ２万円キャッシュバック×複数枚 （対象となるJCBカードをサポートに確認してみた！）」を公開した。動画では、常設化されたJCBの「スマリボ」キャンペーンにおいて、複数枚のカードを活用して2万円のキャッシュバックを繰り返し獲得する攻略法を解説している。



動画の冒頭で、「JCBでは、4月1日からスマリボ登録＆利用で最大2万円キャッシュバックが常設キャンペーンとして開催中だ」と概要を紹介。特典は1枚のカードにつき1回のみだが、対象となるJCBカードを複数枚保有していれば、カードの枚数分だけキャンペーンに参加できるという。



具体的な攻略手順として、スマリボの「ゆとりコース」に登録し、対象期間内に20万円以上のショッピング利用を行う方法を提示。さらに、キャンペーンの達成条件である「手数料を1円以上発生させる」ためのテクニックとして、銀行振込による早期返済を活用し、リボ残高を意図的に数千円だけ残すことで、手数料を数十円に抑えるシミュレーションを分かりやすく図解した。



また、キャンペーンの対象となるカード発行会社についても徹底調査を実施。「JCBグループのカード発行会社が対象であり、パートナーカード発行会社は対象外」と定義した上で、リクルートカードやJALカードなどが対象である一方、三井住友カード発行のJCBブランドなどはキャンペーン対象外になることを、サポートへの確認結果を交えて説明した。



最後には、ポイントサイトを経由して新規カードを発行し、さらなるポイント獲得を狙う方法も紹介。「JCBカード複数枚で2万円キャッシュバックを複数回ゲットしよう」と締めくくり、還元を最大化するための具体的な手順を余すところなく提示した。