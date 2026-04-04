JCBスマリボキャンペーンは「複数枚で参加可能」だった！手数料を抑える攻略法を公開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活投資チャンネルが「【キャンペーン攻略】JCBスマリボ２万円キャッシュバック×複数枚 （対象となるJCBカードをサポートに確認してみた！）」を公開した。動画では、常設化されたJCBの「スマリボ」キャンペーンにおいて、複数枚のカードを活用して2万円のキャッシュバックを繰り返し獲得する攻略法を解説している。
動画の冒頭で、「JCBでは、4月1日からスマリボ登録＆利用で最大2万円キャッシュバックが常設キャンペーンとして開催中だ」と概要を紹介。特典は1枚のカードにつき1回のみだが、対象となるJCBカードを複数枚保有していれば、カードの枚数分だけキャンペーンに参加できるという。
具体的な攻略手順として、スマリボの「ゆとりコース」に登録し、対象期間内に20万円以上のショッピング利用を行う方法を提示。さらに、キャンペーンの達成条件である「手数料を1円以上発生させる」ためのテクニックとして、銀行振込による早期返済を活用し、リボ残高を意図的に数千円だけ残すことで、手数料を数十円に抑えるシミュレーションを分かりやすく図解した。
また、キャンペーンの対象となるカード発行会社についても徹底調査を実施。「JCBグループのカード発行会社が対象であり、パートナーカード発行会社は対象外」と定義した上で、リクルートカードやJALカードなどが対象である一方、三井住友カード発行のJCBブランドなどはキャンペーン対象外になることを、サポートへの確認結果を交えて説明した。
最後には、ポイントサイトを経由して新規カードを発行し、さらなるポイント獲得を狙う方法も紹介。「JCBカード複数枚で2万円キャッシュバックを複数回ゲットしよう」と締めくくり、還元を最大化するための具体的な手順を余すところなく提示した。
動画の冒頭で、「JCBでは、4月1日からスマリボ登録＆利用で最大2万円キャッシュバックが常設キャンペーンとして開催中だ」と概要を紹介。特典は1枚のカードにつき1回のみだが、対象となるJCBカードを複数枚保有していれば、カードの枚数分だけキャンペーンに参加できるという。
具体的な攻略手順として、スマリボの「ゆとりコース」に登録し、対象期間内に20万円以上のショッピング利用を行う方法を提示。さらに、キャンペーンの達成条件である「手数料を1円以上発生させる」ためのテクニックとして、銀行振込による早期返済を活用し、リボ残高を意図的に数千円だけ残すことで、手数料を数十円に抑えるシミュレーションを分かりやすく図解した。
また、キャンペーンの対象となるカード発行会社についても徹底調査を実施。「JCBグループのカード発行会社が対象であり、パートナーカード発行会社は対象外」と定義した上で、リクルートカードやJALカードなどが対象である一方、三井住友カード発行のJCBブランドなどはキャンペーン対象外になることを、サポートへの確認結果を交えて説明した。
最後には、ポイントサイトを経由して新規カードを発行し、さらなるポイント獲得を狙う方法も紹介。「JCBカード複数枚で2万円キャッシュバックを複数回ゲットしよう」と締めくくり、還元を最大化するための具体的な手順を余すところなく提示した。
YouTubeの動画内容
関連記事
【4月最新まとめ】2026年4月のポイ活キャンペーン速報！高額還元から地方自治体まで一挙紹介
知らないと損をする？松井証券×JCBカードのキャンペーンで総額49,000円相当を獲得する攻略法
ポイ活ルーティーン2026年3月 VISA割早期終了・当選活率はどうだった！？コメントから集計してみた！
チャンネル情報
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。