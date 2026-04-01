毎年、4月1日の「エイプリルフール」には、企業や個人によるさまざまな“ネタ投稿”がSNSで盛り上がります。

そうした中、弁護士で、お笑い芸人のこたけ正義感さんがXで「エイプリルフールも詐欺は違法です」と投稿し、注目を集めています。

●「エイプリルフールは禁止」

こたけさんは自身のYouTube動画でも「4月1日は嘘ついていい？」といった疑問を投げかけています。

「社会混乱するんじゃないの？」といった観点から問題提起し、「4月1日は本当のことを言っていこう」と呼びかけています。

エイプリルフールの投稿は炎上に発展することもあり、「どこまでが許されるのか」という議論が繰り返されています。

●詐欺罪はどんなときに成立する？

刑法246条の詐欺罪は「人を欺いて財物や利益を得ること」を処罰対象としています。

そのため、エイプリルフールであっても、相手を誤信させて、金銭や物品、サービスなどを得た場合には、詐欺罪に問われる可能性があります。

一方で、単なる冗談やユーモアの範囲にとどまり、相手に実害が生じないケースまで直ちに問題になるわけではありません。

●“ネタ”でも一線を引く

「嘘をついてもいい日」とされるエイプリルフールですが、その内容によってはトラブルに発展する可能性もあります。

ネタを投稿する前には、明らかに冗談とわかる内容で、相手に誤解や損害を与えないかといった点に配慮が求められます。