【さそり座】2026年4月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2026年4月の運勢を占います。
【今月のカード：太陽（The Sun）／逆位置】
「太陽」の逆位置は、元気を蓄える意味を持ちます。
今月は、自分が楽しいと思うことを実現するために、計画や準備を進めていくとよい1カ月。
ただし、現実とかけ離れた計画にならないよう注意を。1〜2年ほどで実現できる、具体的な目標にしておくと◎。
【ラッキーカラー：シルバー】
銀色は、楽しい未来に向けた準備を、現実的に形にしていく手助けとなります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
【今月のカード：太陽（The Sun）／逆位置】
「太陽」の逆位置は、元気を蓄える意味を持ちます。
今月は、自分が楽しいと思うことを実現するために、計画や準備を進めていくとよい1カ月。
ただし、現実とかけ離れた計画にならないよう注意を。1〜2年ほどで実現できる、具体的な目標にしておくと◎。
銀色は、楽しい未来に向けた準備を、現実的に形にしていく手助けとなります。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)