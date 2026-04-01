【キン肉マン生誕祭2026】 4月1日より開催

ヒキダシは、ゆでたまご原作のコミック「キン肉マン」の主人公、キン肉マンことキン肉スグルの4月1日の誕生日を記念して、「キン肉マン生誕祭2026」と題した販売イベントを開催する。

「キン肉マン生誕祭2026」では、キン肉マン公式オンラインストア「KIN29.COM」にて、KIN29.COM限定アイテムなど新商品が販売される。限定商品として、ファイブスタートイ「NSCキン肉マンシリーズ」初期の発売商品をリメイクした「キン肉マン[B]」フィギュアが、KIN29.COM 限定カラー「赤タンクトップver.」で登場。また、キン肉マン CCP Muscular Collection（CMC）より、「悪魔将軍 3.1」フィギュアのKIN29.COM 限定カラー「硬度6.5 ファイアオパールver.」が販売される。

さらに、CONVICT（コンビクト）と香港のソフビメーカーPLANET-Xとの共同企画商品「キン肉マン三輪車」フィギュアより、キン肉マンとウォーズマンの2タイプも、それぞれ KIN29.COM 限定カラーで登場。

KINNIKUMANIA COLLECTION（キンニクマニアコレクション, KMC）からは、キン肉マンとキン肉マンソルジャー、それぞれのエンブレム風デザインを配したTシャツ＆トートバッグも、限定カラーでラインナップする。

その他、スグルと運命の5王子のフェイスデザインを配したアイテムとして、KMCのネオプレンポーチほか、ハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN（オジャガデザイン）の新作レザーキーホルダー6種など、新商品が多数展開される。

また、「キン肉マン生誕祭2026」の会期中、対象商品を5,000円以上購入すると、先着250名に「特製キラキラシール（全5種）」をプレゼントするキャンペーンも実施される。

【FST NSCキン肉マン[B] 赤タンクトップver.（KIN29.COM限定カラー）】【CMC Creative NO.EX 悪魔将軍 3.1 硬度6.5 ファイアオパールver.（KIN29.COM限定カラー）】【CONVICT キン肉マン三輪車 特別カラーver.（KIN29.COM限定カラー）】【CONVICT ウォーズマン三輪車 特別カラーver.（KIN29.COM限定カラー）】【KMC キン肉マン/キン肉マンソルジャー エンブレムTシャツ（KIN29.COM限定カラー）】【KMC キン肉マン/キン肉マンソルジャー エンブレムトートバッグ（KIN29.COM限定カラー）】【キン肉マン×OJAGA DESIGN レザーキーホルダー（全6種）】【KMC DPブロック ネオプレンポーチ】【「キン肉マン生誕祭2026」販売商品（4月1日より販売開始）】

＜KIN29.COM限定カラー＞

・FST NSCキン肉マン[B] 赤タンクトップver.（フィギュア） ＊予約商品

・CMC Creative NO.EX 悪魔将軍 3.1 硬度6.5 ファイアオパールver.（フィギュア） ＊予約商品

・CONVICT キン肉マン三輪車 特別カラーver.（フィギュア） ＊予約商品

・CONVICT ウォーズマン三輪車 特別カラーver.（フィギュア） ＊予約商品

・KMC キン肉マンエンブレムTシャツ ＊予約商品

・KMC キン肉マンソルジャーエンブレムTシャツ ＊予約商品

・KMC キン肉マンエンブレムトートバッグ ＊予約商品

・KMC キン肉マンソルジャーエンブレムトートバッグ ＊予約商品

＜その他新商品＞

・キン肉マン×OJAGA DESIGN レザーキーホルダー [キン肉マン] ＊予約商品

・キン肉マン×OJAGA DESIGN レザーキーホルダー [キン肉マン ソルジャー] ＊予約商品

・キン肉マン×OJAGA DESIGN レザーキーホルダー [キン肉マン スーパー・フェニックス] ＊予約商品

・キン肉マン×OJAGA DESIGN レザーキーホルダー [キン肉マン ゼブラ] ＊予約商品

・キン肉マン×OJAGA DESIGN レザーキーホルダー [キン肉マン ビッグボディ] ＊予約商品

・キン肉マン×OJAGA DESIGN レザーキーホルダー [キン肉マン マリポーサ] ＊予約商品

・KMC DPブロック ネオプレンポーチ

「キン肉マン生誕祭2026」プレゼントキャンペーン概要

4月1日より実施

対象商品を5,000円以上購入すると、先着250名に「特製キラキラシール（全5種）」1枚がプレゼントされる（商品同梱）。シールサイズは48×72mm。

【特製キラキラシール（全5種）】

※予約販売商品のご予約は対象外となります。

※1注文につき1枚のプレゼントとなります。キャラクターはお選びいただけません。

※在庫がなくなり次第、配布終了いたします。

※画像はイメージです。

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