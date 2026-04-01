グラビアアイドルちとせよしの（26）が31日、自身のインスタグラムを更新。グラビアや動画を投稿した。

ちとせは「お知らせ 本日発売、グラビア・ザ・テレビジョンさんに撮り下ろしグラビア13P掲載して頂いてます」とグラビア掲載誌をPRし、グラビア数枚と動画をアップした。

ちとせはシルバーのビキニ姿や、ボディースーツ、チャイナ服等、さまざまな表情を見せている。

この投稿にフォロワーからは「AIかと思ったら本物ボディだった」「めっちゃ良い」「ナイスー！」とコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。