配信限定アニメ『タコピーの原罪』が、映画『タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』として劇場公開されることが決定した。全6話を劇場用に再編集、新たなシーンも追加する。あわせて特報映像が公開された。【動画】新たなシーン追加！公開された『タコピーの原罪』劇場版映像解禁された特報映像では、「タコピーと出会ってくれたきみたちへ。あの物語を、もう一度」という、感謝と再会のメッセージを添えて、タコピーとしず