この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

右肩上がりの売上目標を作るのは危険です！本当に正しい経営計画の作り方についてプロが徹底解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「右肩上がりの売上目標を作るのは危険です！本当に正しい経営計画の作り方についてプロが徹底解説します！」と題した動画を公開した。多くの経営者が、目標達成に不可欠な経営計画書の正しい作り方を理解しておらず、結果として計画が「絵に描いた餅」で終わってしまうと指摘している。



動画では、経営計画書を作成するメリットとして、まず「目標までの道筋が明確になる」点が挙げられた。現在地とゴールを結ぶ地図のように、計画を立てることで初めて目標達成までの具体的なルートが見えるという。旅行に行く際、目的地を決めずにただ出発しても辿り着けないのと同じだと例えられた。



次に、「従業員のモチベーションが上がる」という効果も大きい。会社が何を目指しているのかというビジョンを明確に共有することで、従業員は日々の業務に意義を見出し、組織としての一体感が生まれる。単に日銭を稼ぐためだけでなく、共通の目標に向かうことで、より良い仕事に繋がる。



では、具体的にどう作るのか。動画では、以下の「5つのステップ」が紹介された。



1. 現状把握：まず自社の現在地を正確に把握する。

2. ゴールを決める：どこへ向かうのか、明確な目的地を設定する。

3. 逆算する：ゴールから逆算し、長期（例：5年後）から短期（例：1年後）へと目標をブレイクダウンする。

4. アクションプランを決める：逆算した目標を達成するための具体的な行動計画を立てる。

5. 実践・振り返り・改善：計画を実行し、定期的に進捗を振り返り、必要に応じて改善する（PDCAサイクル）。



多くの企業が陥りがちなのが、現状の数字から「来期は10%増」といった積み上げ式で計画を作ってしまうことだという。これは根拠が乏しく、まさに「絵に描いた餅」で終わる典型例だとされる。



経営計画書は、単に数字を並べたものではなく、企業の未来を描くための設計図である。動画で示された「ゴールから逆算する」という思考法で計画を立てることが、目標達成への確実な一歩となるだろう。



【2021年制作。売上目標の「質」を見直すための本質的な解説です。原材料高や賃上げが続く現在、当時以上に「売上高の拡大」ではなく「利益とキャッシュの確保」を起点とした計画づくりが重要です。】