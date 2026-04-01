トルコが24年ぶりにW杯へ！ コソボを１−０で下し日韓大会以来の出場が決定【欧州予選PO決勝】
現地３月31日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ決勝が各地で開催。パスCでは、コソボとトルコが前者の本拠地で対戦した。
W杯欧州予選POは、まず準決勝が行なわれ、勝利した２か国が決勝で１枠の出場権を争う。パスCのファイナルには、26日に実施された準決勝でスロバキアを４−３で破ったコソボと、ルーマニアを１−０で下したトルコが進出した。
決勝では、前半をスコアレスで終えたなか、トルコが53分に均衡を破る。ケナン・ユルドゥズの左からの折り返しに反応したオルクン・コクチュがダイレクトシュートを流し込んだ。
この１点が決勝点となり、トルコが１−０で勝利。2002年の日韓W杯以来、24年ぶりの本大会出場を決めた。なお、北中米W杯ではグループCに入り、オーストラリア、パラグアイ、開催国の１つであるアメリカと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】トルコを24年ぶりのW杯出場に導くコクチュの決勝ゴール！
W杯欧州予選POは、まず準決勝が行なわれ、勝利した２か国が決勝で１枠の出場権を争う。パスCのファイナルには、26日に実施された準決勝でスロバキアを４−３で破ったコソボと、ルーマニアを１−０で下したトルコが進出した。
決勝では、前半をスコアレスで終えたなか、トルコが53分に均衡を破る。ケナン・ユルドゥズの左からの折り返しに反応したオルクン・コクチュがダイレクトシュートを流し込んだ。
この１点が決勝点となり、トルコが１−０で勝利。2002年の日韓W杯以来、24年ぶりの本大会出場を決めた。なお、北中米W杯ではグループCに入り、オーストラリア、パラグアイ、開催国の１つであるアメリカと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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