24年ぶりのW杯出場を決めたトルコ。（C）Getty Images

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　現地３月31日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフ決勝が各地で開催。パスCでは、コソボとトルコが前者の本拠地で対戦した。

　W杯欧州予選POは、まず準決勝が行なわれ、勝利した２か国が決勝で１枠の出場権を争う。パスCのファイナルには、26日に実施された準決勝でスロバキアを４−３で破ったコソボと、ルーマニアを１−０で下したトルコが進出した。

　決勝では、前半をスコアレスで終えたなか、トルコが53分に均衡を破る。ケナン・ユルドゥズの左からの折り返しに反応したオルクン・コクチュがダイレクトシュートを流し込んだ。
 
　この１点が決勝点となり、トルコが１−０で勝利。2002年の日韓W杯以来、24年ぶりの本大会出場を決めた。なお、北中米W杯ではグループCに入り、オーストラリア、パラグアイ、開催国の１つであるアメリカと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】トルコを24年ぶりのW杯出場に導くコクチュの決勝ゴール！

 