本日4月1日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、小泉孝太郎、畑芽育、松田好花らをゲストに迎えた「全国早押しクイズ 2時間スペシャル」。

同じチームのノブから「早押しクイズをしているイメージがない」と言われた小泉は、ちょうど3月放送の「全国早押しクイズスペシャル 大阪編」を見たことを明かし、「一問もわからなかった」と苦笑。千鳥を「やばいやばい」と不安がらせてしまう。畑は山内健司と同じチームに。最近共演が多いということで、山内は畑のことを「かわいく生まれてしまっただけの変な子です」と不思議がる。タイムマシーン3号と同じチームの松田は、「『小5クイズ』（「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」）で300万円を獲得しました」とクイズに自信満々。しかし、大悟から「一銭も出ませんよ」とツッコまれてしまう。

埼玉県で生まれたとんでもなく甘いいちご「あまりん」の「甘さを例えるクイズ」では、小学生のセンス抜群な例えが問題に。芸人たちも負けじと「○○くらい甘い」とボケ回答を連発。さらに、正解したチームにご褒美として「あまりん」をプレゼントすると、その食リポでも芸人＆ゲストがどのくらい甘いかを懸命に例えてみせる。

昨年放送した「全国テッパンアナウンサー大集合SP」でひときわ話題となったテレビ大分・小西綾音アナウンサー扮する宇宙人アナウンサー・コニーが再び登場！コニーのベストフレンドことジミー大西と共に、全国ネットのテレビ初公開となる昨年12月に生まれたばかりのゾウの赤ちゃんをリポートする。すると、赤ちゃんゾウが想定外の行動をとり始め、飼育員が大慌て。さらに、母親のゾウも興奮した様子を見せコニー＆ジミーはビクビク。飼育員も「初めて見ました」と呆然となる事態に。そしてクイズはコニーにまつわる問題。コニーがジミーに告げた驚きの事実とは何なのか？この答えにはスタジオもザワザワしてしまう。

特別企画として千鳥の出身地・岡山県でのインタビューも。「とある場所で大悟と……」「ノブの母親とうちの母親が……」など、千鳥との“つながり自慢”が続々飛び出す。島根県からは、数々の詐欺を未然に防ぐ“阻止の匠”として知られる山内の弟・山内剛さんが兄にまつわるクイズを出題。「ファッションにこだわっていた」「部屋に女性ばかり遊びに来ていた」という兄に剛さんがドン引きした衝撃の過去が次々明らかに。

正解すると全国の激うま炒飯を食べることができる「どこかで聞いたことがあるイントロクイズ」も白熱。そのほか、全国の変わったお祭りやおもしろスポットなどからクイズを出題する。

＜番組概要＞

4月1日（水）よる7時〜9時 放送

※日本テレビ系28局ネット＋TOS

■出演：

【MC】

千鳥、かまいたち

【ゲスト】

小泉孝太郎、後藤輝基、タイムマシーン3号、畑芽育、ファーストサマーウイカ、松田好花

【進行アシスタント】

河出奈都美（日本テレビアナウンサー）

■制作

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：古立善之

■番組公式SNS

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