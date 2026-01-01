当時の2商品のギミックを1台に統合し9月発売！アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『仮面ライダーBLACK RX』の変身ベルト「サンライザー」を復刻リメイクした「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」の予約を受け付けています。

放送当時に発売された2つの変身ベルト玩具のギミックを1つに統合し、さらに音声機能を追加した新たなDX変身ベルト玩具です。

価格は22,000円（税込・送料手数料別途）で、2026年9月の発送を予定しています。

プレミアムバンダイ「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」

本商品は、1988年放送の『仮面ライダーBLACK RX』に登場する変身ベルト・サンライザーを復刻リメイクしたなりきり玩具です。

番組放送当時に発売された「アクションコントロール DXライダー変身ベルト」の左右の円の回転発光機能と、「仮面ライダーBLACK RX 光る変身ベルト」の内部メカ発光機能を両方搭載しています。

暗がりで発光させれば、劇中変身シーンのイメージを再現できます。

変身ポーズ認識機能とフォームチェンジ

「アクションコントロール版」の目玉ギミックである変身ポーズ認識機能も搭載されています。

付属の「リストビット」を左手首に装着し、変身ポーズをとるとベルトが反応し、変身音やLEDの発光・回転が発動します。

変身後に左手をベルトの前に移動させると、「リボルケイン」関連音声の発動も可能です。

ベルト天面のボタンを操作すれば、「RXキック音」や「変身解除音」などの効果音が鳴ります。

さらに「ロボライダー」「バイオライダー」へのフォームチェンジ機能も備わっており、各フォーム固有の音声を楽しめます。

当時の2つの変身ベルト玩具のギミックを1つに統合し、光る・回る・鳴るを詰め込んだ復刻リメイク版となっています。

変身ポーズをとるだけでベルトが反応する体験型のギミックが最大の魅力です。

ロボライダーやバイオライダーへのフォームチェンジにも対応し、幅広い遊びが楽しめます。

アクションコントロール DX変身ベルト サンライザーの紹介でした。

よくある質問

Q. アクションコントロール DX変身ベルト サンライザーの予約期間はいつまでですか？

A. 予約期間は2026年5月14日（木）23時までの予定です。

準備数に達した場合は販売が終了する場合があります。

Q. 変身ポーズ認識機能はどのように使いますか？

A. 付属の「リストビット」を左手首に装着し、変身ポーズをとるとベルトが反応します。

変身音やLEDの発光・回転が自動で発動します。

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