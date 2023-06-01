【Amazon.co.jp限定】Poly スピーカー Sync 40+ (国内正規品) Bluetooth & USB-C 有線 USB-A 有線 ドングル付き

AmazonにてPOLYのオーディオデバイスが特別価格で販売されている。期間は4月14日23時59分まで。

対象商品には、アクティブノイズキャンセル搭載のヘッドセット「Voyager Surround 80」や、風切り音を低減するWindSmart搭載の片耳ヘッドセット「Voyager Legend 50RTL + BT700 MSセット」、片耳ヘッドセット「Voyager 4310」、スタイリッシュかつ使いやすいデザインのマイクスピーカーフォン「Sync 40」など、オーディオデバイス各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Poly Voyager Surround 80 ワイヤレス 両耳 ヘッドセット アクティブ ノイズキャンセル（ANC）

本商品は、オーバーイヤー型の両耳モデルで、マイクブームレスタイプのワイヤレスヘッドセット。送信用マイク6基とアダプティブノイズキャンセル用マイク4基により、外部の音を遮断して没入感のある音声通話とオーディオを再現する。

また、ヘッドバンド頭頂部のエルゴノミックギャップが頭部への圧迫感を軽減し、長時間のご使用でも疲れにくい快適な付け心地を得られる。連続通話時間は、最大約21時間。

Poly Voyager Legend 50RTL + BT700 MS セット

WindSmart技術を採用したマイク4基とNoiseBlockAI機能により、屋内でも屋外でもクリアな通話ができる片耳用ヘッドセット。人間工学に基づき設計された本体と3サイズのイヤーチップにより快適な装着感を得ることができる。

通話時間は、最大10時間で、付属の充電ケース使用時は最大24時間となる。直感的かつ簡単に操作可能な物理ボタンを採用している。また、装着で応答、脱着でミュートなど利便性に優れている。