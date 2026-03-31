【2026年4月の運勢】いて座（射手座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
流れを変える
・全体運
明るく陽気なムードメーカーになれそう。あなたから何かを提案する、リードするのも悪くないのですが、よりスムーズに進めたいなら、誰かの尻馬に乗ることです。「いいですね！」と賛成＆肯定していくのです。それだけで、場がパッと華やぎ、ポジティブな流れが生まれるでしょう。その上で自分の意見や希望を乗せていけたら、いい感じ。「こういうやり方は？」とか、「ついでに、こっちもどうでしょう？」的な軽い提案が案外あっさりと通りそう。
買い物は、高級志向で。ちょっといい物を試すチャンスです。オフは、ライブ体験を。コンサートやお笑い、演劇など、参加することでエネルギーをチャージできそう。旅は、穴場狙いで。いい発見が出来そう。
・社交運
社交性豊かになって、どんなタイプの人ともうまく付き合えそうです。早めに敬語を崩して、相手の懐に入っていくとよさそう。「ですます」調のトークの中に、普段使いの気軽いフレーズを混ぜるのも、人たらし上級者に。出会い運も上昇して、憧れの人との接点が生まれそう。遠慮せずに教えを乞うてみると、相手も気さくに応えてくれるでしょう。レジャーや旅行に社交をジョイントさせるのは、いい考え。旧友に会いに行く旅なんていかが？
・恋愛運
恋は、熱量高く。あなたが本気になることで、相手も真剣になってくれるでしょう。デートは、王道コースで。新しい出会いは、紹介に。友達のツテの中に、良縁が隠れているみたい。セッティングを頼んでみて。
ラッキーポイント……ダークオレンジ、オールインワン、ハンドバック、アフターヌーンティー
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
いて座（11月23日〜12月21日生まれ）盛り上げつつ
流れを変える
・全体運
明るく陽気なムードメーカーになれそう。あなたから何かを提案する、リードするのも悪くないのですが、よりスムーズに進めたいなら、誰かの尻馬に乗ることです。「いいですね！」と賛成＆肯定していくのです。それだけで、場がパッと華やぎ、ポジティブな流れが生まれるでしょう。その上で自分の意見や希望を乗せていけたら、いい感じ。「こういうやり方は？」とか、「ついでに、こっちもどうでしょう？」的な軽い提案が案外あっさりと通りそう。
・社交運
社交性豊かになって、どんなタイプの人ともうまく付き合えそうです。早めに敬語を崩して、相手の懐に入っていくとよさそう。「ですます」調のトークの中に、普段使いの気軽いフレーズを混ぜるのも、人たらし上級者に。出会い運も上昇して、憧れの人との接点が生まれそう。遠慮せずに教えを乞うてみると、相手も気さくに応えてくれるでしょう。レジャーや旅行に社交をジョイントさせるのは、いい考え。旧友に会いに行く旅なんていかが？
・恋愛運
恋は、熱量高く。あなたが本気になることで、相手も真剣になってくれるでしょう。デートは、王道コースで。新しい出会いは、紹介に。友達のツテの中に、良縁が隠れているみたい。セッティングを頼んでみて。
ラッキーポイント……ダークオレンジ、オールインワン、ハンドバック、アフターヌーンティー
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)