次世代の農業を担う生徒たちが最新の食物生産技術を学びます。岡山県真庭市の高校に、魚の飼育と水耕栽培を同時に行う「アクアポニックス」が導入されました。

【写真を見る】高校に魚の陸上養殖と水耕栽培を組み合わせた「アクアポニックス」を導入 次世代の農業見すえ【岡山】

「レタスとか小松菜とかホウレンソウとか、そういったのは相性がいいと思います」

魚の陸上養殖と水耕栽培を組み合わせた「アクアポニックス」です。

真庭高校で、設備の導入に関する実習が行われ、食農生産科の1年生が、システムを製造販売している業者から仕組みや運用方法の説明を受けました。

（FIVOR 中野将之取締役）

「微生物が育つと、魚が食べたご飯を分解してもらって植物が吸収しやすいような栄養素に変わります」

アクアポニックスは、魚の排泄物を微生物の働きで分解し植物の肥料を作り出します。

水に溶けた栄養素を植物が吸収することで魚にとって有害な汚れが取り除かれ、その水が再び水槽へ。この循環によって魚と植物、両方に最適な環境を作り出すことができます。

陸上養殖や水耕栽培を単体で行うより水道代や肥料代といった運用コストが抑えられるメリットがあるといいます。

（真庭高校食物生産科 1年生）

「金魚を使って植物が育つのを見ていくのが楽しみだなと思いました」

温暖化や災害の甚大化などで施設内での栽培需要が拡大することを見込み、新技術を体感してもらおうと導入されたものです。

（真庭高校食物生産科 1年生）

「金魚だけじゃなくて、他の魚も使って作業していきたい」

次世代の農業を見すえて…。まずは、育てやすい金魚と、食べられる花などで運用を始め、徐々に魚や植物の種類を変更していきたいということです。