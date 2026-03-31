群馬県庁

群馬県は、家族の世話を担ういわゆる「ヤングケアラー」について、県内の１８歳から３９歳を対象にした初めての調査結果を公表し、家族の世話をした経験がある人が１割を超えたことが分かりました。

調査は、県内１１の地域から無作為に抽出した３３００人を対象に行われ、１２４９人から回答がありました。それによりますと、現在、家族の世話をしている人は４．８％、過去にしていた人を含めると１１．０％で、回答者の約１割が世話の経験があるとしています。

年齢別では、３５歳から３９歳が６．４％と最も高く、次いで２３歳から２５歳が５．６％でした。世話の対象は祖父母が５０．１％でほぼ半数を占め、父母が４４．８％と続いています。また、世話の内容は家事が５６．３％と最も多く、外出や通院の付き添いなども多くなっています。

一方で、「ヤングケアラー」という言葉の認知度は８割を超えるものの、世話をしている人のうち、自身がヤングケアラーにあたるか「分からない」などと答えた人は、６４．１％に上りました。県は調査結果を踏まえ、相談窓口の周知強化や啓発活動の展開などを、一体的に推進していく必要があるとしています。