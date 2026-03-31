◇セ・リーグ 阪神―DeNA（2026年3月31日 京セラドーム）

阪神は31日、DeNAとの本拠地開幕戦に臨む。相手の先発は、昨季までタテジマを身にまとったジョン・デュプランティエ投手（31）。1回裏、先発マウンドに上がった際、スタンドを埋めた虎党から一斉に大ブーイングが起きた。

特に、阪神応援団が陣取る右翼席からは「絶対勝つぞ！」と怒号が響き渡った。

デュプランティエは昨季、阪神に入団し、先発ローテーションの一角を担った。正妻・坂本誠志郎捕手との名コンビで15試合に登板し、2完封を含む6勝3敗、防御率1・39の好成績。90回2/3を投げ、113個の三振を奪い「ドクターK」の異名を取った。

だが、夏場以降は戦線を離脱。ソフトバンクとの日本シリーズ第2戦にサプライズ先発するも、1回2/3を7失点と大乱調で、先勝していたシリーズの流れも失った。その後、12月2日に阪神の保留者名簿を外れ、自由契約に。同月中旬には米ハワイの優勝旅行に合流し、森下とハグを交わすなど、ナインと旧交を温めていた。

今年1月5日、DeNAへの移籍が正式発表された。