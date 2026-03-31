住友倉庫 <9303> [東証Ｐ] が3月31日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の163億円→153億円(前期は174億円)に6.1％下方修正し、減益率が6.8％減→12.6％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の86.4億円→76.4億円(前年同期は92.2億円)に11.6％減額し、減益率が6.2％減→17.1％減に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

主に、不動産事業において、昨今の不動産市況を踏まえ、当初予定していた販売用不動産の売却を行わなかったため、業績予想を修正いたしました。（注）上記の通期連結業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

