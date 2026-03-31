361 Sports JapanがFE名古屋とスポンサー契約…ブランド価値向上と地域貢献を推進

3月31日、株式会社ジェリービーンズグループは、グループ会社である株式会社361 Sports Japanが、B1所属のファイティングイーグルス名古屋と2025－26シーズンのオフィシャルスポンサー契約を締結したことを発表した。

同社にとって今回のスポンサー契約は、スポーツ事業の強化およびブランド価値向上を目的としたもの。国内トップリーグであるB1を通じたブランド露出の最大化、スポーツブランド事業「361°」および「JELLY BEANS SPORTS」の市場浸透、地域密着型マーケティングによる顧客接点の拡張を図る。

また、同社は「競技現場と顧客接点をつなぐリアルな場」の重要視。クラブが掲げる「FEVER FEの熱狂体験で、ココロ豊かに」というミッションと、同社の価値創造の姿勢が合致したことから、単なる広告出稿にとどまらない“価値共創型のパートナーシップ”として契約に至ったと説明した。

今後の具体的な取り組みとしては、アリーナでのプロダクト露出やファン接点を活用した商品認知の拡大により、オンライン中心の販売モデルを補完。さらに「挑戦」「情熱」といった共通価値の発信を通じたストーリーブランディングの強化、名古屋エリアでの地域密着施策による顧客基盤の拡大を進め、LTV（顧客生涯価値）の向上を目指すという。

FE名古屋は名古屋市を拠点に活動するB1所属クラブで、2022－23シーズンからB1に参戦。今シーズンは第27節終了時点で16勝30敗の西地区11位につけており、ホームゲームを5試合残している。





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