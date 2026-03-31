AIボイスレコーダー「Plaud」シリーズが、3月31日から4月6日まで開催される「Amazon 新生活セール Final」にて最大20%OFFの特別価格で販売されることが発表された。

【画像あり】商品ビジュアル・『プロジェクト・ヘイル・メアリー』コラボステッカー

『Plaud Note Pro』が通常価格3万800円のところ10%OFFの2万7720円（税込）、『Plaud Note』が通常価格2万7500円のところ20%OFFの2万2000円（税込）、『Plaud NotePin』が同じく通常価格2万7500円のところ20%OFFの2万2000円（税込）となる。

Amazon公式ストアのほか、Plaud Japan公式ストアおよび楽天公式ストアでも同時にセールが実施される。

あわせて、映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』とのコラボレーションキャンペーンも実施される。

セール期間中に対象製品（『Plaud Note』『Plaud NotePin』『Plaud Note Pro』『Plaud NotePin S』およびセット商品）を購入した人に、先着で限定コラボステッカーがプレゼントされる。在庫がなくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）