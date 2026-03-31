ボーイズグループTWS（トゥアス）が、4月27日午後6時に5枚目ミニアルバム「NO TRAGEDY」をリリースする。運命を超えて愛を勝ち取る姿勢を描いたアルバムで、所属事務所プレディス・エンターテインメントは30日、ティザー映像を公開した。すでに29日にソウル市内で開催したコンサートで、同映像を公開し、ファンを喜ばせていた。

韓国メディアのザ・ファクトは31日「映像には、息を切らしながら走り、メンバーが集まる様子が映っている。ネオンが点滅する暗い空間で息を整えていたメンバーが振り返ると、画面にはカムバックの日程と新アルバム名が表示された」と報じた。

同アルバムは、定められた運命に従わず、自らの意思で愛を完成させていく、新たな物語を予告する。所属事務所は「若々しい少年時代を過ぎ、急成長したTWSの変化した姿を期待してほしい」と告知した。

グローバル活動を続けてきたTWSだが、特に日本で人気が高い。「オリコン年間ランキング2025」の新人チャートで、海外アーティスト最高位の2位を記録した。また第40回日本ゴールドディスク大賞で「ニューアーティスト・オブ・ザ・イヤー（アジア）」を受賞している。