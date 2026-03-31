ここ数年で買ってよかったベスト家電といえば食洗機です。

家族で暮らしているとなんだかんだ洗い物も溜まりますが、食事が終わったら食洗機に入れるだけで済むのは気分的にも超ラクで、これがない生活にはちょっと戻れないな…と感じます。ただ、わが家のはビルトインタイプじゃないので、調理台でかなり場所を取るんですよね。

スペース効率を考えるとビルトインタイプを選びたいところですが、意外に設置場所に制約があります。市販のビルトイン食洗機は幅60cmや75cmが多く、スリムな製品でも45cmサイズ。狭いマンションのキッチンだと、うまく収まらないケースも多々。

スリムでも6人分の食器に対応

Image: アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマの「LiBish（リビッシュ）slim30」は、ビルトイン食洗機で業界最小幅の30cmを実現しました。30cm幅でも上下2段カゴの効率良い設計で容量56L。標準食器44点、6人分の食器を洗浄できます。家族全員分の食器も全然いけそう。

Image: アイリスオーヤマ

上下2本ずつ計4本のノズルで、強力な水流を噴射する「2×2 パワフルジェット除菌洗浄」によって、手洗いの1/9ほどの水量（※）でありながら、しつこい油汚れもすっきり洗い流せるエコな設計。高温洗浄により除菌にも対応。乾燥機能も搭載しており、拭き上げの手間要らずです。

※標準食器44点＋小物18点を対象に、水温約20℃で手洗いと比較した試算

Image: アイリスオーヤマ

価格はオープンですが、実勢価格は28万円前後とのこと。このサイズなら、今まで食洗機の導入を諦めていたご家庭でも検討に値するのではないでしょうか。

Source: アイリスオーヤマ